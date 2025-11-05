新闻 | 伊朗伊斯兰共和国驻联合国大使兼常驻代表伊拉瓦尼：特朗普言论是对国际和平的严重威胁 / 穆斯林纽约市长创造历史

据今日帕尔斯 报道：伊朗伊斯兰共和国驻联合国大使兼常驻代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼在致联合国安理会主席和联合国秘书长的信中，回应了美国总统唐纳德·特朗普的言论及其核威胁，称这些言论"极其令人担忧"。他表示："此番言论构成了对国际和平与安全的严重威胁，并且明显违反了美国根据国际法承担的义务。"美国总统于10月29日宣布，他已命令美国战争部启动与其它核大国同等的核武器试验，并强调将立即开始。

参议院第十四次重启政府努力失败

美国参议院第十四次否决了已在众议院通过的、为唐纳德·特朗普政府提供资金的短期法案，这意味着政府停摆将继续。

希腊苏达港爆发大规模反以色列抗议

犹太复国主义报纸《新消息报》补充报道称，周二，当载有约1500名犹太复国主义游客的Crown Iris号游轮试图进入苏达港时，一群手持巴勒斯坦国旗的抗议者聚集在码头附近，表达他们对以色列游客到来的反对。据报道，抗议者高呼"停止占领罪行"和"解放巴勒斯坦"等口号，反对犹太复国主义游客出现在希腊。

也门安萨鲁拉运动领导人胡塞：殉道是抵御美以的坚固堡垒

也门安萨鲁拉运动领导人赛义德·阿卜杜勒·马利克·胡塞强调，殉道文化是抵抗和对抗美以霸权主义计划的核心，烈士是民族抵御屈辱和毁灭的坚固堡垒和守护者。胡塞指出殉道与生活并不矛盾，并强调："殉道是真正的生活文化，它保障了民族的尊严与荣耀。"

穆斯林纽约市长创造历史

祖赫兰·马姆达尼在激烈的竞争中赢得纽约市长选举，创造了历史。他成为该市一个多世纪以来首位穆斯林（什叶派）市长、首位代表南亚移民后裔的市长，也是最年轻的市长，他将执掌美国这座最大城市及金融中心。凭借民众的支持和热烈的竞选活动，祖赫兰·马姆达尼成功击败了对手，纽约州前民主党州长安德鲁·科莫及其支持的亿万富翁，以及共和党对手柯蒂斯·斯利瓦。马姆达尼战胜了强大对手及其背后的亿万富翁（如迈克尔·布隆伯格和比尔·阿克曼），引起了国内外媒体的关注。