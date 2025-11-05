他们不想让你知道的真相 | 苏丹，深陷全球阴谋的黄金之地

据今日帕尔斯（Parstoday）报道：在南苏丹分离之前，苏丹是非洲大陆最大的阿拉伯-伊斯兰国家，也是世界第九大国。

其毗邻红海、与八个非洲重要国家接壤以及尼罗河穿流而过的地理位置，使其成为全球最敏感的地缘政治节点之一。尽管拥有丰富的经济和文化潜力，从丰富的矿产资源、肥沃的农田、年轻的劳动力到无与伦比的战略地位，但自1956年独立以来，苏丹已见证了超过20次军事政变、两次大规模内战以及数十万人的死亡和流离失所。目前，苏丹正陷入苏丹武装部队与快速支援部队之间的内战，给这个广阔的非洲国家带来了巨大的人员伤亡和财产损失。

接下来，我们将简要审视苏丹在各个方面的优势：

地理位置与面积：苏丹位于非洲东北部。在南苏丹分离之前，它是世界面积第十大国。如今的苏丹依然幅员辽阔，面积达188.6万平方公里。苏丹的土地大部分是广阔的平原，山脉和高地主要分布在南部和最西端。苏丹位于非洲的热带地区。

农业潜力：白尼罗河与青尼罗河是苏丹的生命线，比其他任何因素都更关键地孕育了其文明、经济生活和农业。该国北部主要为沙漠，但中部和南部地区拥有肥沃的土地，棉花和谷物的种植历史悠久。

从气候上看，苏丹是全球最炎热的热带地区之一；然而，这种炎热，加上肥沃的土壤和尼罗河的水源，使其成为非洲大陆最具潜力的土地之一。

战略要冲：红海位于苏丹东部边界，是全球贸易的重要命脉。谁控制或影响苏丹在红海的沿岸，那就意味着掌控了亚洲、中东和欧洲之间的航运通道。这种战略重要性，使得苏丹始终是各大强国关注的目标，尤其是在地区危机爆发和竞争港口发展之后。

石油资源与挑战：石油是苏丹最重要的自然资源之一，但该产业面临着巨大挑战。苏丹的石油开采始于20世纪70年代，并在90年代通过与外国公司合作得到扩展。南苏丹从苏丹分离是对该国统一和经济的最沉重打击。大部分油井位于南部地区，随着朱巴宣布独立，喀土穆失去了其主要收入来源。

在2011年南苏丹分离之前，该国日产油约50万桶，但此后则失去了约75%的石油资源。近年来，石油产量已降至每日约3万至6万桶。内战以及对炼油厂和管道等基础设施的破坏，使石油产业濒临崩溃。

在2011年之前，石油贡献了政府约一半的收入。分离后，苏丹被迫严重依赖其他资源，特别是黄金矿藏和对农业征收重税来获取收入。南苏丹独立后，苏丹经济状况持续恶化，石油收入遭受重创，这迫使苏丹政府决定实施紧缩政策以控制经济形势。

丰富的矿产资源：苏丹是非洲矿产资源最丰富的国家之一，其矿藏在经济中扮演着重要角色。由于其多样化的地质结构，苏丹拥有丰富的矿产资源。该国最重要的矿藏是黄金，自古就在北部地区如哈勒法干河至阿特巴拉一带开采。红海山和青尼罗河以南等其他地区也拥有可观的金矿储量。在一些地区，黄金浓度可达每吨超过100克。

除黄金外，苏丹还拥有铬、铁、锰、铜、银、石棉、云母、滑石、石膏、盐和大理石等储量。铬主要分布在青尼罗河州的英格萨纳山，而铜则存在于诸如西达尔富尔的铜矿坑等地区。