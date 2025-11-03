英国作家：伊斯兰教在14个世纪前就承认了妇女权利，而英国直到上个世纪才承认！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，居住在英国的穆斯林学者兼作家玛丽亚·阿克巴尔博士在一篇批评性文章中，回应英国右翼主持人亚历克斯·菲利普斯的言论时强调，非穆斯林的白人妇女在试图"拯救"穆斯林妇女之前，应该先思考一下自己社会中女性面临的危机。

菲利普斯是TalkTV电视台主持人和前欧洲议会脱欧党议员，最近在X社交网络上发布了一条长文，对英国穆斯林妇女表示"同情"。她声称穆斯林妇女生活在强迫婚姻、名誉暴力、被剥夺自由或教育等境况中，并呼吁她们努力"解放"自己。

玛丽亚·阿克巴尔博士在回应中写道，此类言论反映了对穆斯林妇女的无知和西方家长式看法，并不能代表英国穆斯林妇女的生活现实。她强调，许多非穆斯林仍带着偏见看待穆斯林妇女，他们的观点并非来自实际的互动，而是源于媒体刻板印象和右翼媒体的有限空间。

这位穆斯林作家还强调，菲利普斯未能区分文化与伊斯兰教，错误地将不当的文化行为归咎于伊斯兰教。她提醒道，伊斯兰教在14个世纪前就已承认了妇女的财产权、继承权、受教育权和社会参与权，而英国仅在上个世纪才赋予妇女类似权利。

玛丽亚·阿克巴尔博士最后讽刺地写道：谢谢你，亚历克斯！穆斯林妇女不需要同情或拯救；我们独立、清醒、有信仰地生活，并在此道路上找到了安宁。