沙特禁止在清真寺附近销售烟草制品

3 十一月 2025 - 15:29
沙特阿拉伯近期为了限制烟草消费，出台了新规定。根据新规，烟草销售店必须与清真寺和教育机构保持距离，并且餐厅只有获得特别许可证才被允许提供烟草产品。

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，沙特阿拉伯批准了关于烟草销售和消费的新规定。根据新规，烟草销售店必须至少与清真寺和教育机构保持150米的距离。

根据这些规定，餐厅和咖啡馆也必须先获得特别许可证才能提供烟草产品，并在其室内区域设置专门的吸烟区。同时，必须安装标识，说明禁止向法定年龄以下者销售烟草。

新规定还禁止在露天场所吸烟，并禁止在水烟炭盆附近存放易燃材料。市政和卫生机构负责监督这些法律的执行，违规者将面临罚款和吊销活动许可证的处罚。

