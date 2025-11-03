埃及揭幕全球最大历史博物馆

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西于周六晚正式为埃及大博物馆揭幕；该博物馆的建设工程始于二十多年前，其开幕仪式已多次被推迟。

塞西在讲话中表示："今晚，埃及庆祝埃及大博物馆的开幕，并书写其现在与未来历史的新篇章。这座博物馆是全球最大的、专门致力于单一文明的博物馆。"

随着开幕的正式宣布，开罗上空亮起了绿色和红色的烟花。据官方声明，博物馆将于本周起向游客开放。

在数十个外国官方代表团、国家元首和国王出席的开幕典礼上，埃及艺术家们表演了文艺节目，博物馆的外立面亮起了绿色的灯光。

塞西强调，博物馆的建设是与全球公司和机构广泛国际合作的结果，他补充说："这座宏伟的建筑不仅是存放文物的场所，更是埃及人聪明才智的鲜活证明。"

埃及总理穆斯塔法·马德布利在典礼前也表示："这座博物馆是一座全球性的建筑，是埃及献给全世界的礼物。这是三十年前在我们脑海中形成的梦想，如今已成为现实。"

他补充说，该项目的执行曾因2011年后的困难局势而暂停了一段时间，但大部分建设工程是在过去七到八年内完成的。

埃及大博物馆占地面积达50万平方米，历时超过20年建成，耗资超过10亿美元。博物馆的核心珍宝是古埃及著名法老图坦卡蒙的完整文物收藏，这些文物于1922年在埃及南部的帝王谷被发现。该系列包括约5000件物品，此前一直分散在各个博物馆或在全球巡展，如今首次被汇集于一个大厅内。

总计，埃及大博物馆将收藏超过10万件文物，其中一半将向公众展出；这一收藏使其成为世界上专门致力于单一文明的最大博物馆该文明涵盖了五千年历史中的30个朝代。

埃及大博物馆的正式开幕曾多次因各种原因被推迟，包括阿拉伯之春运动、新冠疫情和地区紧张局势，其中包括加沙战争及以色列对伊朗发动的12天战争。

就此，埃及考古学家"侯赛因·巴西尔"在接受法新社采访时表示："博物馆的未来取决于对建筑及其珍宝进行定期和有计划的维护。如果当前这种热情和关注不能持续，博物馆可能会迅速失去吸引力，游客数量也会下降。"