以色列议会国家安全委员会同意处决巴勒斯坦囚犯法律草案

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，根据以色列媒体的宣布，以色列议会国家安全委员会于本周一同意了处决巴勒斯坦囚犯的法律草案。

该草案获得了总理本雅明·内塔尼亚胡的支持，已通过初步阶段，并计划于本周三提交议会全体会议进行最终表决。

根据该草案，对于因种族动机或对以色列社会怀有敌意而被判犯有谋杀罪的囚犯，将强制适用死刑，无需经过司法许可或裁量。死刑判决由法官多数票决定，且最终定罪的囚犯将没有获得减刑的可能。

政治与法律背景

该草案是以色列更广泛推动死刑立法努力的一部分。另一项并行努力包括由司法部长和宪法委员会主席提出的一项草案，旨在设立特别法庭，审判参与2023年10月7日袭击的哈马斯成员。

根据该草案，特别法庭可以绕过常规法律程序，并依据1950年颁布的《防止及惩治灭绝种族罪法》运作。

该草案将以2002年合法化的"非法战斗人员"定义作为拘留涉嫌参与针对以色列敌对行动人员的依据。

此外，将成立一个由司法部、国防部和外交部代表组成的委员会，以确定起诉政策。指控只能通过特别法庭提出，这意味着在以色列建立了一个平行的司法结构。

反应与后果

该草案在以色列政治和法律领域引发了广泛反响。一些人权组织和政治活动人士将其描述为对公平审判原则的侵犯，以及政治报复的工具。

尽管内塔尼亚胡办公室上月曾试图取消对该法律的审议，但国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔对此表示反对，并要求继续推进立法进程。