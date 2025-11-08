联合国：加沙地带的种族灭绝仍在持续

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，联合国巴勒斯坦被占领土人权特别报告员发表评论称，自停火生效第一天起，以色列政权在加沙地带对巴勒斯坦人的屠杀仍在持续。

弗朗西斯卡·阿尔巴内塞补充道：超过200名巴勒斯坦公民在加沙地带被杀害，这意味着（以色列）政权并未认真对待此次停火。

她补充说：以色列在加沙地带和约旦河西岸对巴勒斯坦人实施的种族灭绝正在持续且激烈地进行。

阿尔巴内塞说：以色列将性暴力作为一种武器来恐吓和折磨巴勒斯坦人。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯昨天（周二）也再次强调各方遵守加沙地带停火的必要性，并呼吁建立可信的政治路径，以结束占领、实现巴勒斯坦民族的自治权并达成两国方案。

古特雷斯在卡塔尔多哈举行的第二届社会发展峰会期间的新闻发布会上发言时强调："我们强烈强调维持加沙停火的必要性，并且必须保持加沙与约旦河西岸之间的联系。"

联合国秘书长在回应犹太复国主义政权屡次违反加沙停火协议时表示："我个人对加沙地带持续违反停火的行为深感担忧。"

他补充说，任何将在加沙建立的机构或组织都必须拥有国际授权和合法性，且此合法性应由联合国赋予。

联合国秘书长提到加沙遭受的大规模破坏，并强调了重建该地区教育体系和恢复关键服务的重要性。