夏巴兹·谢里夫：伊朗和巴基斯坦在伊斯兰民族团结中扮演重要角色

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴基斯坦总理穆罕默德·夏巴兹·谢里夫周五上午在伊斯兰堡接待了伊朗伊斯兰议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫及其率领的伊朗高级别代表团。巴基斯坦国民议会议长萨达尔·阿亚兹·萨迪克、总理外交事务特别助理塔里克·法特米以及伊朗驻伊斯兰堡大使礼萨·阿米里·莫格达姆也出席了此次会晤。

夏巴兹·谢里夫在欢迎伊朗议长时，向伊朗伊斯兰革命领袖和伊朗总统转达了问候，并强调了伊朗与巴基斯坦之间友好且悠久的历史关系。

他表示："伊朗和巴基斯坦作为两个穆斯林邻国，共同致力于促进世界和平、打击恐怖主义并加强伊斯兰民族的团结。"

在反恐和反单边侵略方面的合作

巴基斯坦总理提到两国在打击恐怖主义方面的共同经历，并表示："伊朗和巴基斯坦都是恐怖主义行为的受害者，并且始终在反对针对独立国家的单边侵略行动中相互支持。"

他还呼吁扩大两国在经济、贸易和文化领域的合作，并认为运用对话和外交是解决国际争端的最佳途径。

卡利巴夫感谢伊斯兰堡的支持

巴基斯坦总理办公室宣布，穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫在会晤中感谢伊斯兰堡对伊朗伊斯兰共和国立场，特别是在面对犹太复国主义政权行动方面的持续支持，并表示："伊朗人民深切珍视这一支持。"

他强调："伊朗和巴基斯坦凭借对伊斯兰民族团结的信念，能够在地区稳定与繁荣中发挥建设性作用。"

伊朗议长访问卡拉奇

伊朗伊斯兰议会议长在此次会晤后，启程前往巴基斯坦的经济中心卡拉奇市，以继续其后续行程。