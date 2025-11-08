美国总统宣布：哈萨克斯坦已正式加入《亚伯拉罕协议》

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国前总统唐纳德·特朗普宣布，哈萨克斯坦将通过正式加入《亚伯拉罕协议》，在该框架下实现与以色列关系的正常化。观察家们认为此举具有象征意义，因为阿斯塔纳（指哈萨克斯坦政府）和特拉维夫（指以色列政府）之间早已存在活跃的外交关系。

据半岛电视台报道，特朗普在与五位中亚国家领导人于白宫举行所谓“C5+1”集团会议期间发表了上述言论。他表示：“我与内塔尼亚胡（以色列总理）及哈萨克斯坦总统进行了很好的交谈。（哈萨克斯坦是）在我第二个总统任期内加入《亚伯拉罕协议》的第一个国家。”

他补充说：“正式的签署仪式将很快举行，还有其他一些强大的国家也正在准备加入这个‘俱乐部’。”

特朗普随后谈到矿产和自然资源问题，表示这是此次C5+1集团会谈的核心议题之一。“我们已在全球范围内签署了多项协议，以扩大关键金属的供应链。”

另一方面，哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫赞扬了特朗普的作用，他表示：“美国总统在结束八场全球性战争方面发挥了关键作用。”

在此次会议之前，哈萨克斯坦政府在一份官方声明中表示：“我们加入《亚伯拉罕协议》是我国基于对话、相互尊重和地区稳定的外交政策迈出的自然且合乎逻辑的一步。”

本周四，美国特使史蒂文·韦特科夫曾暗示可能有一个国家将加入《亚伯拉罕协议》，但未指明是哪个国家。美国网站Axios随后报道称，他指的就是哈萨克斯坦。该国早在数十年前就已与以色列建立外交关系，如今通过此举，旨在为振兴《亚伯拉罕协议》发挥作用。