伊朗外交部：安理会关于加沙的决议大部分内容违背巴勒斯坦民族权利

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，伊朗外交部就联合国安理会决议发表声明强调：该决议的起草者蓄意忽视了联合国自身的地位和核心作用，甚至忽视了该组织先前关于巴勒斯坦问题的决议。

伊朗伊斯兰共和国外交部关于安理会加沙决议的声明文本如下：

1. 伊朗伊斯兰共和国外交部在支持任何旨在结束犹太复国主义政权对巴勒斯坦和加沙人民实施的种族灭绝及罪行、使人道主义援助有效进入加沙地带、犹太复国主义占领者完全撤出的地区或国际行动的同时，对联合国安理会第2803号决议的内容表示严重关切。

2. 该决议大部分内容违背了巴勒斯坦民族的合法权利，通过对加沙地带实行某种形式的托管制度，剥夺了巴勒斯坦人民的基本权利，特别是自决权和建立以尊贵的古都斯为首都的独立巴勒斯坦国的权利。

3. 该决议的起草者蓄意忽视了联合国自身的地位和核心作用，甚至忽视了该组织先前关于巴勒斯坦问题的决议。

4. 伊斯兰共和国伊朗认为，任何赋予侵略的犹太复国主义政权对加沙地带占领以合法性、分裂加沙并将其从统一的巴勒斯坦地理中分离出去的行为，都是违背巴勒斯坦人民理想的，并警告其危险后果。

5. 国际部队必须在联合国的全面监督下行动，其职责应是监督停火执行以及国际人道主义援助的进入和分发。

6. 伊朗伊斯兰共和国强调国际社会，特别是停火协议担保方，有责任迫使实行种族隔离的犹太复国主义占领政权结束对巴勒斯坦的占领并完全撤出加沙地带，并认为任何决定都不能也不应损害这一目标。

7. 伊朗伊斯兰共和国强调根据国际法抵抗占领、种族隔离和殖民的合法性，认为抵抗是巴勒斯坦人民对巴勒斯坦领土持续被占领和犹太复国主义政权持续侵略的合法回应。

8. 强调任何关于巴勒斯坦民族命运的讨论，包括关于巴勒斯坦领土管理方式的讨论，都必须在巴勒斯坦民族协议和共识的框架内进行，任何由外部各方强加的解决方案均予以驳回。

9. 在当前巴勒斯坦人民在加沙和约旦河西岸面临种族灭绝、强加饥荒和殖民性抹除的状况下，提供人道主义援助、救济以及完全开放过境点至关重要。

10. 国际社会当前亟需对犹太复国主义政权施加有效压力，阻止其继续犯罪和占领，阻止其在加沙地带和约旦河西岸严重践踏巴勒斯坦人权利的行为，并支持巴勒斯坦民族基本权利的实现。

11. 同时，鉴于联合国安理会在过去两年中在制止对巴勒斯坦人种族灭绝方面明显的失职和不作为，提醒该理事会及其成员国负有追责和追究战争犯及种族灭绝罪犯责任的义务。