突尼斯反犹太复国主义示威活动

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，昨晚，突尼斯民众涌向首都街头，高喊口号声援加沙的巴勒斯坦人民，并抗议犹太复国主义政权持续对该地区实施的严厉封锁。

此次突尼斯民众针对犹太复国主义政权在加沙地带政策及加剧对该战乱地区封锁的集会，是由非政府运动“巴勒斯坦之友”号召发起的。本次集会的口号是“携手共进，打破加沙封锁”。据“巴勒斯坦之友”运动领导人穆拉德·雅各比称，该活动的首要目标是要求打破加沙地带的封锁。他补充说，自去年10月7日以来，突尼斯活动人士一直定期、不间断地声援加沙和巴勒斯坦事业。

雅各比在谴责尽管达成停火协议但加沙封锁仍在持续的同时表示，犹太复国主义政权仍在推行其加剧封锁的政策，阻止数千名伤员和病患出境接受治疗，并剥夺加沙朝觐者完成朝觐的义务。他强调，剥夺数千名加沙朝觐者的朝觐之旅、阻止病患就医，是被占政权公然犯下的罪行之一。

加沙地带自2007年夏季以来一直遭受犹太复国主义政权的严厉封锁。战后，该地区约240万居民中，近150万巴勒斯坦人因房屋被毁而无家可归。雅各比还谴责了犹太复国主义政权袭击为打破加沙封锁而前往该地区的“全球萨穆德船队”，并表示此举暴露了被占政权和国际社会的软弱。