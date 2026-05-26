约瑟夫·奥恩：与以色列谈判是实现“完全撤军”的途径

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩在今天（周一）于贝鲁特举行的纪念2000年5月25日以色列军队从黎南部大部分地区撤军周年的仪式上发表了上述立场。他回顾说：“南部在2000年书写了空前的史诗”，并将5月25日称为“民族尊严日”。与此同时，他表示，今年的周年纪念日来临之际，黎巴嫩仍然“背负着痛苦的现实”，包括以色列袭击的持续以及南部村庄部分地区被继续占领，他认为这是“对国际决议，特别是第1701号决议的公然违反”。

黎巴嫩总统强调“黎巴嫩不会接受这种状况，也不会与之妥协”，并宣布政府认为实现以色列完全撤军的途径在于“谈判选项”。他补充说，这种谈判“既不是让步也不是投降”，而是强调黎巴嫩有权通过其军队和合法安全部队，在人民团结和政府为完全恢复主权而作出的“决定性”决策的支持下，保护其领土和主权。奥恩还称军队是“国家安全和领土完整的唯一保障”。他向“军队和抵抗力量的烈士”致敬，称他们用鲜血解放了南部，并指出这些牺牲和所有黎巴嫩人的苦难要求建立一个“强大、团结、公正”的国家。奥恩最后说：“对解放记忆最大的忠诚，就是建立一个成为所有黎巴嫩人堡垒的国家，主权像信托一样掌握在每个公民手中，因为黎巴嫩属于我们所有人，解放南部是政府在其子女支持下肩负的责任；这条道路别无选择。”