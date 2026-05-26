瑞典正式停止使用“伊斯兰恐惧症”一词

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，瑞典政府宣布了一项历史性的决定，停止在其官方话语中使用“伊斯兰恐惧症”一词，并声称该词“制造问题”，且在描述与穆斯林相关的歧视或仇恨问题时不够准确。瑞典外交大臣玛丽亚·马尔默·斯坦纳加德在新闻发布会上表示，这个词反映的是“个人非理性的恐惧”，可能会阻碍对宗教和种族歧视相关问题的真实理解。西班牙《Prensión》报纸援引瑞典外交大臣的话称，政府在讨论针对穆斯林的犯罪或侵权行为时，更倾向于使用更准确的表述。“伊斯兰恐惧症”一词已被恐怖组织滥用以逃避政治和思想上的批评。

瑞典的这一决定在欧洲引发了广泛讨论。尽管保守派和右翼政党对该举措表示欢迎，认为这是“真相的胜利”，摆脱了“被用来压制政治伊斯兰批评者的术语”，但人权和自由组织则表达了深切担忧。瑞典的这一立场转变发生在欧洲关于移民和言论自由的争论加剧之际，与此同时，多个欧洲国家（包括瑞典本身）的右翼政党崛起，政治格局正朝着有利于保守势力的方向变化。瑞典外交大臣强调，这一决定不会减少真正遭受歧视的穆斯林的苦难，而是代表着一种尝试，试图使用更精确、更客观的语言来描述这些侵权行为，而无需“强加这个带有意识形态色彩的术语，因为它会阻碍严肃的讨论”。瑞典是最早在其官方报告中使用“伊斯兰恐惧症”一词的欧洲国家之一，如今这一改变标志着欧洲在宗教和移民政策方面的重大转变。