伊拉克抵抗运动仍认为解除武装不可接受

据国际圣裔通讯社（Abna）报道，随着国际和地区旨在重新平衡伊拉克安全局势的压力不断加剧，以“实施国家权力”和“确保国家稳定”为口号的“解除抵抗组织武装”的持续努力再次被提出。这些组织对这些努力做出了回应，这些努力在伊朗与犹太复国主义政权停火以及停止对驻伊拉克美军的袭击后有所增加，它们宣布反对“外部指令”，并将自身的武器与“意识形态和生存合法性”联系起来。

在此背景下，伊拉克真主党旅的安全发言人阿布·阿里·阿斯卡里利用卡尔巴拉的阿舒拉节仪式，严厉批评那些要求解除武装的人。他在X平台上写道：“懦夫的声音与犹太复国主义-美国犯罪分子的叫嚣相一致，要求放弃该地区抵抗运动的武器，包括伊拉克抵抗运动的武器，后者在所有人失败、巴格达几乎沦陷时保护了政府和圣地。”

他补充说：“抵抗运动的武器是伊玛目马赫迪（愿主加速其出现）托付给圣战者的，放弃它的决定只能由伊玛目做出。”在阿斯卡里发表此番言论后，圣徒旅秘书长阿布·阿拉·瓦莱伊也发表了类似声明，强调：“在尊严和荣耀的条件下放下武器，只会导致未来的屈辱和堕落。”

这些言论是在紧张气氛中发表的，是对近期纳杰夫和汉纳纳两次重要讲话的间接回应。第一次讲话是宗教权威代表阿卜杜勒·马赫迪·卡尔巴拉伊要求“将武器限于国家”并拒绝“外部干预”。第二次讲话是萨德尔运动领导人穆克塔达·萨德尔的声明，他将改革与解散“自由武器”联系起来，并呼吁“解散民兵”并加强军事和安全机构。

另一方面，伊拉克政治家穆罕默德·沙马里表示：“任何在没有公正和全面政治解决方案的情况下解除武装的尝试都将失败，并导致国家进入新的混乱阶段。”

他补充说：“2011年将美国占领者赶走的经验是抵抗运动建立威慑平衡的结果，而今天重新威胁解除武装，是对美国和海湾合作委员会国家压力的回应，这些国家忽视了伊拉克现实的复杂性。”

分析人士认为，围绕解除武装问题的这一政治举动与美国和伊拉克关于2026年9月结束“国际联盟”存在的谅解相符。这些谅解可以作为迫使各团体削弱其作用或逐步解散的杠杆。

安全报告估计，人民动员部队内部或外部存在60多个武装团体。其中一些团体拥有先进的军事能力，包括短程和中程导弹、无人机以及独立的情報基础设施。这使得任何没有全面协议和明确地区谅解的解除武装努力变得复杂。

鉴于支持抵抗运动立场者和反对者之间的政治分歧，伊拉克政府似乎处于不利地位。一方面，政府被要求执行法律，另一方面，又被要求避免与有影响力的武装部队直接对抗。与此同时，要求结束所谓的“安全混乱”和“平行政府”现象的民众、宗教和国际压力正在增加。

然而，接近“协调框架”的政治分析家阿里·卡齐姆·里卡比表示，他认为“在此特定时期推动解除抵抗武装的想法不符合国家利益。相反，其目的是将伊拉克领域的人民威慑力量清空，这与不考虑伊拉克局势敏感性的地区和国际谅解相符。”

他强调：“这些团体并非违法分子，而是伊拉克从ISIS手中解放出来的伙伴。其中一些已正式整合到国家机构中，而目前解散它们的努力旨在造成安全真空，鉴于现有挑战，这无法仅由官方力量来填补。”