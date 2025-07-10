伊扎特·里什克：加沙不会投降，抵抗运动将强加条件和规则

据国际圣裔通讯社（Abna）报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人伊扎特·里什克宣布，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡关于释放所有囚犯和哈马斯投降的言论反映了心理失败造成的妄想，而非战场现实。

据阿纳多卢通讯社报道，里什克补充说：“在敌人指挥官承认他们通过军事行动夺回犹太复国主义囚犯的耻辱性失败后，现在完全清楚，释放他们的唯一途径是通过与抵抗运动达成一项严肃的协议和交易。”

他还明确表示，加沙绝不会投降，抵抗运动将强加条件，就像它已经建立了新的规则一样。

本雅明·内塔尼亚胡周二曾两次会见美国总统，他今天（周三）表示：“我与特朗普的会晤重点是努力释放加沙的囚犯。”

内塔尼亚胡在一段录音中声称：“我们一刻也不会退缩，这（人质的释放）是靠我们勇敢士兵的军事压力才得以实现的。”

此前，卡塔尔“半岛电视台”报道称，特朗普和内塔尼亚胡的第二次会晤持续了1小时50分钟，双方未发表任何声明或官方解释。

半岛电视台写道：“这可能表明双方未能就会议中提出的问题达成一致。”

“新消息报”等希伯来语消息来源也声称，特朗普在会晤期间“对内塔尼亚胡施加了很大压力，要求其结束加沙战争。”

这是内塔尼亚胡自特朗普于1月20日开始第二任总统任期以来第三次访问美国。

犹太复国主义政权继续对加沙无辜民众发动袭击。

这个叛逆政权自3月份脆弱的停火破裂以来，已重新对加沙发动战争。军队已推进到加沙地带的许多地区，特别是南部，并要求北部大片地区撤离。占领军威胁称将留在加沙，并且不会从自3月以来占领的新区域撤出，并对食品和医疗援助实施了令人窒息的围困。