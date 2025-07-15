维拉亚提：铀浓缩是伊朗的红线

据国际先知家族通讯社（ABNA）报道，最高领袖国际事务顾问阿里-阿克巴尔·维拉亚提（Ali-Akbar Velayati）在会见巴基斯坦内政部长赛义德·穆赫辛·纳克维（Syed Mohsin Naqvi）时，对此次会晤表示高兴，称伊朗与巴基斯坦的关系是深刻的、根深蒂固的和兄弟般的，并强调巩固和扩大双边合作。

在此次会晤中，巴基斯坦内政部长向维拉亚提递交了巴基斯坦总理和陆军参谋长致最高领袖的口信。

双方对双边关系不断发展的趋势表示满意，并强调了在各个领域扩大合作的重要性。

维拉亚提提及地区事态发展，特别是犹太复国主义政权在美国支持下对伊朗的罪行和侵略行为，以及该政权在加沙的罪行，强调伊斯兰国家有必要就这些非法行动进行协商和团结。

巴基斯坦内政部长也谴责了犹太复国主义政权和美国对伊朗伊斯兰共和国领土的袭击和侵略，并表示支持伊朗的立场。

关于伊朗、巴基斯坦和伊拉克在举办阿巴因（Arbaeen）仪式方面的三边合作，双方对此表示欢迎，并强调有必要加强协调。

维拉亚提提及巴基斯坦朝觐者踊跃参与阿巴因仪式，他说：“巴基斯坦穆斯林人民经由伊朗前往伊拉克参加这一盛大仪式；这不仅使合作进程合法化，而且可以成为三国之间更广泛互动的序曲。”

最高领袖国际事务顾问在讲话中提及印度人民反对英国殖民主义的斗争历史时说：“我们相信穆斯林在印度摆脱殖民主义方面发挥了根本性作用。最高领袖在革命前也撰写并出版了一本关于这方面的书。”

他接着谈到高加索地区和阿塞拜疆共和国的局势，他说：“您与阿塞拜疆关系密切，但同时必须注意的是，阿塞拜疆政府所采取的一些行动与伊斯兰世界的观点相悖。例如，在戈兰高地和犹太复国主义政权之间进行调解，以及在该政权对受压迫的巴勒斯坦人民实施罪行的最高峰时期向以色列出口石油。您可以问他们，为什么会采取这些与穆斯林和伊斯兰国家观点相悖的行动？”

最高领袖顾问还就与美国谈判的可能性表示：“我们不反对在没有先决条件并维护伊朗伊斯兰共和国红线的情况下进行谈判。他们说伊朗必须放弃铀浓缩，而这个问题是我们的红线之一，如果谈判必须以停止铀浓缩为条件，那么此类谈判绝对不会进行。”

他随后将美国总统的言论描述为“矛盾且不可信”。

