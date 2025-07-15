苏丹尼：伊朗有达成协议的强烈意愿，因为它不寻求核武器

据国际先知家族通讯社（ABNA）报道，伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏丹尼（Mohammed Shia' al-Sudani）在接受《中东报》采访时，就该地区的新平衡解释道：“自10月7日事件以及随后对黎巴嫩的侵略、叙利亚发生的变化以及随后对伊朗的侵略之后，在这种持续发展的背景下，关于地区未来的猜测变得突出。对加沙和黎巴嫩的侵略仍在继续，关于加沙局势安排的讨论正在进行，以色列对叙利亚的渗透也在继续。我们还在谈论以色列和伊朗之间的停火，因此我们并未面临一个稳定的政治进程来塑造该地区、其平衡和关系。”

关于以色列政权对伊朗发动袭击后的反应，他表示：“所有人都预计紧张局势会升级，战争和相互攻击即将到来。这种看法存在于该地区所有国家，伊拉克也是该地区的一部分。在以色列对伊朗发动侵略，其中包括侵犯伊拉克领空之后，这一重要事件将使伊拉克卷入这场战争和对邻国的侵略，这违反了我们的宪法和政治原则，即不允许任何一方或国家利用伊拉克领空或领土作为侵略他国的基地。”

苏丹尼接着说：“我们必须在国际外交层面表明我们的反对立场，因此我们向联合国安理会提出了投诉，并进行了接触，以支持对这种侵犯行为的立场。我们还谴责了以预防性战争或先发制人行动为由对邻国的侵略，而这实际上是对一个拥有独立主权并作为联合国成员国的公然侵略。”

他阐明：“这件事最重要的部分是如何维护我们的内部安全、政治立场和国家立场，以应对这场危机，值得庆幸的是，我们在这方面取得了成功；通过形成一个统一的国家立场，拒绝侵略和侵犯伊拉克主权和领空，支持政府维护伊拉克和伊拉克人民利益的立场，并使伊拉克避免卷入这场战争。这一立场在国内层面非常重要。”

伊朗没有提出任何要求

伊拉克总理在回答“伊朗在战争期间对伊拉克提出了什么要求？”时说：“没有提出任何要求。相反，是伊拉克主动澄清其立场和局势的危险性，并在各方之间传递信息，以阻止这场战争并恢复谈判。我们与伊朗总统府和所有相关渠道保持着持续的沟通。这是一个持续的过程。原定于周日举行的谈判正在进行中，但周五早上的袭击发生了。”

他补充说：“伊拉克的方针是促使各方回到谈判桌并停止战争。伊朗的观点是，在侵略仍在继续的情况下，如何才能恢复谈判？我们与该地区国家和美国的对话和接触都集中在这样一个核心点上：伊朗准备好在侵略停止的条件下进行谈判。这是伊朗在侵略开始的最初几个小时内的积极立场。”

苏丹尼在这次采访中，就“是否担心伊朗和犹太复国主义政权之间会爆发新一轮冲突？”的问题解释道：“是的；因为所有人都知道内塔尼亚胡在加沙和黎巴嫩都没有遵守任何停火协议。他可能会对伊朗发动更多侵略，这是很自然的。他的政策、方法和战略就是让该地区长期处于战争状态，以巩固他的政治地位。”

在回答“您是否担心伊朗政权会陷入混乱，战争会长期化，您是否采取了措施来适应长期的冲突或伊朗的不稳定？”时，他说：“伊朗是该地区一个重要的国家。任何试图通过12天的战争推翻政权的人，其后果必将波及整个地区。我们自然会担心地区稳定和任何邻国的稳定。你不可能看到邻国起火而袖手旁观，不指望那场火会蔓延到你这里。这是我们对待所有国家的方式，无论是伊朗还是其他邻国。”

苏丹尼表示：“我们在这个阶段所相信的是，我们必须朝着稳定、安全、和平与理解的方向前进。我们担心这些后果会影响地区的稳定。但在国内层面，我们相信我们的能力，以及伊拉克政治力量和人民对维护内部安全和政治体制在这些事件和发展中的重要性的理解和认识。”

我们与伊朗的关系是一种战略伙伴关系

在回答“美国总统热衷于‘交易’理论。是否可以想象在未来阶段，美国和伊朗之间会形成某种交易？”时，他说：“这是可以预见的。美国总统在遏制最近的战争中发挥了主导作用。伊拉克支持这种做法，而这一倡议促成了这次停火和这场毁灭性战争的停止。我们希望这一作用能够继续下去，特别是通过关于核问题的双边谈判，从而达成一项交易或协议，为中东这一重要地区的稳定奠定基础。”

苏丹尼在回答“您是否与伊朗官员交谈后得出结论，伊朗有与美国达成协议的真实意愿？”时表示：“是的，我们通过一系列接触和会晤得出的印象是，伊朗政府有强烈的意愿达成一项既能保障其利益，又能顾及国际社会关切的协议。因为在伊朗，无论是宗教层面还是官方层面，都没有获取核武器的决定，而这是世界主要关注的问题。因此，达成一项结束这一问题的谅解的道路是畅通的，这一问题一直是该地区紧张和升级的主要根源。”

伊拉克总理强调：“我们与伊朗伊斯兰共和国的关系是一种战略伙伴关系，建立在宗教、文化、社会共同点和互惠互利的基础上。此外，伊朗在不同时期，无论是在独裁时期，还是在打击恐怖主义和政治进程时期，都与伊拉克和伊拉克人民站在一起。但我们当然坚持，这种关系必须在一个健康的框架内，以确保共同利益并防止干涉内政。伊拉克拥有自己的独立性和国家决策权，这些决策是根据人民的利益和优先事项形成的。”

苏丹尼强调：“伊朗没有对伊拉克事务进行管理，甚至一小部分也没有。甚至这个词也是不被接受的，在我们的词汇中没有立足之地。”