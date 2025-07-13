关于犹太复国主义政权在加沙撤军范围新计划的消息

据先知家族通讯社（Abna）报道，预计犹太复国主义政权今天（周日）将提交新计划，详细说明从加沙地带撤军的范围，包括对莫拉格轴线的控制。与此同时，今天泄露的消息表明，伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与占领政权在多哈进行的间接谈判面临障碍和问题，但尚未达到破裂点。

希伯来语12频道援引一位知情的外部消息人士报道称，以色列将根据卡塔尔调解人的要求提交新计划。

该消息人士指出，卡塔尔方面已向以色列明确表示，其之前的计划将被哈马斯拒绝，并可能导致谈判破裂。

与此同时，一位巴勒斯坦消息人士告诉法新社，多哈的谈判“面临复杂障碍和问题”。这些复杂性源于以色列坚持其周五提出的重新部署撤军计划，其中包括在加沙地带40%以上的区域保留其军事力量，哈马斯拒绝接受这一范围。

该消息人士警告称，撤军计划“旨在将数十万流离失所者安置在拉法西部地区的一部分，为将公民迁移到埃及或其他国家做准备，哈马斯拒绝接受这一点”。

他强调，哈马斯谈判代表团“不会接受以色列提出的计划，因为它们表明重新占领加沙地带近一半区域并将其孤立的合法性，没有过境点或行动自由，就像纳粹集中营一样。”

该消息人士指出，卡塔尔和埃及调解人“已要求双方推迟撤军相关谈判，直至美国特使‘史蒂夫·维特科夫’抵达多哈。”

另一位巴勒斯坦消息人士强调，“哈马斯要求以色列军队撤出3月2日之后被以色列占领的所有地区。”

然而，他指出，“在援助和交换囚犯问题上取得了进展。”

在此背景下，希伯来媒体报道称，与哈马斯在卡塔尔首都进行的间接谈判并未停止。他们证实以色列代表团继续参与谈判并与调解人合作。

希伯来语12频道援引一位匿名政治官员的话报道称，谈判并未停止，以色列代表团“尽管有哈马斯的阻碍”仍在多哈继续谈判。

周三，哈马斯宣布同意释放10名以色列活着的囚犯，作为其在加沙问题上达成协议的灵活性的一部分，而以色列仍然在“关键点”上顽固不化，包括撤出加沙。相反，以色列仍然坚持在拉法地区建立2至3公里宽的缓冲区，以及在其余边境地区建立1至2公里宽的缓冲区。

另一方面，希伯来语13频道援引一位匿名政治官员的话报道称，“多哈的谈判仍在继续，周六也进行了，谈判代表团正在与埃及和卡塔尔的调解人合作。”

这位政治官员解释说，以色列谈判代表团“与总理本雅明·内塔尼亚胡和战略事务部长兰·德默保持着持续的联系。”

这位政治官员声称，“哈马斯正在制造障碍，没有表现出任何灵活性，并发起了宣传运动以削弱谈判并向以色列的公众舆论施压。”

几天前，哈马斯在一份声明中表示，“仍有一些基本点仍在谈判中，其中最重要的是援助的流动、占领军撤出加沙地带以及为永久停火提供真正保障”。

多哈几天来一直是哈马斯和占领者代表团之间新一轮间接谈判的地点，由卡塔尔和埃及斡旋，并有美国参与，旨在达成停火和囚犯交换协议。