据阿赫利拜特（AhlulBayt）国际通讯社报道，五角大楼高级发言人肖恩·帕内尔（Sean Parnell）周五晚间发表声明承认：“6月23日，一枚伊朗弹道导弹击中了乌代德空军基地。”

据五角大楼发言人报告，他接着表示：“与此同时，其余导弹被美国和卡塔尔的防空系统拦截。”

帕内尔还声称：“这次撞击对基地的设备和结构造成了轻微损坏。乌代德空军基地仍然完全运作，并能够与我们的卡塔尔伙伴一道，履行其在地区维护安全和稳定的使命。”

最近的卫星图像显示，基地内一个通常用于存放设备和通信设备的雷达罩（天线罩）受损。

6月23日，美国直接干预了犹太复国主义政权对伊朗的侵略，该侵略始于6月13日黎明。美国使用地堡炸弹袭击了伊朗在福尔多、伊斯法罕和纳坦兹的三个核设施。这些设施遭受了严重破坏，但没有报告外部辐射水平增加。

这些侵略性袭击发生在德黑兰-华盛顿关于限制伊朗核计划和解除对伊制裁协议的间接谈判期间，侵犯了伊朗的领土完整和国家主权。

伊朗通过针对卡塔尔乌代德美国空军基地的“胜利喜讯行动”和“真实承诺3”行动对这些侵略性袭击做出了回应。最终，美国于6月24日提出停火建议，对伊朗的侵略性袭击停止。