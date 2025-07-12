阿里·拉里贾尼：内塔尼亚胡和特朗普不明白伊朗民族的伟大/一个抵抗性中东正在烈士的鲜血中形成

据阿赫利拜特（AhlulBayt）国际通讯社报道，阿里·拉里贾尼今天（7月20日星期五）在穆罕默德·赛义德·伊扎迪少将烈士的纪念仪式上表示：这些日子对伊朗民族来说既有许多苦涩，也有许多成功。失去像哈吉·拉马丹这样的圣战者是非常困难的。他们是杰出的榜样，将毕生奉献给巴勒斯坦人民。这样的人物不是轻易就能培养出来的。

他接着说：我们其他的烈士，在这些日子里被最卑劣的人杀害，他们本身就是独一无二的人物，比如烈士拉希德和烈士巴盖里。其中一个人物就是烈士拉马丹。他个人品格卓越，精神上非常坚韧，沉默寡言但在工作中积极，做了很多贡献，但工作的性质使得不能公开。

伊斯兰议会前议长阐明：我们必须知道我们失去了一位非常有价值的人物。犹太复国主义政权犯的一个大错误是，他们认为通过这些暗杀可以改变中东和伊朗的局势。有时他们谈论伊朗，说伊朗的局势必须改变。

他接着强调：内塔尼亚胡说过他要给伊朗民族发个信息，说你们曾有居鲁士拯救了伊朗民族，而今天犹太政府将拯救伊朗民族。这话里有多少无知！这意味着伊朗民族会抛弃伊玛目侯赛因（AS），而依附于你这个废物。你真可悲。他不明白伊朗民族的伟大。你把哈吉·拉马丹从我们这里夺走了，但你有没有能力把抵抗从巴勒斯坦夺走？这些天你看到了哈马斯做了多么伟大的事情。哈吉·拉马丹种植的幼苗还活着。

他补充道：你们制造了这么多喧嚣，说哈马斯和真主党已经被消灭了，但哈马斯仍然活着并进行着行动。他们说要改变中东。特朗普多次说过我将通过力量建立和平。内塔尼亚胡也喜欢像他那样说话。他也说我将通过力量在中东建立和平。这个口号完全是反动的；历史上所有的独裁者都说过这种话。难道蒙古人说的不是这样吗？难道希特勒不是这样吗？难道拿破仑不是这样说的吗？一种反动的思想再次在国际舞台上展现。这种思想导致了战争和数百万人死亡。第二次世界大战后，建立了旨在消除这种思想的体系。

最高领袖顾问阐明：联合国和安理会是为什么设立的？！通过力量实现和平的思想是历史上所有嗜血者所追求的反动思想，即要么投降，要么与我作战。他们追求这种理论，并认为在这种理论的庇护下可以改变中东。美国用这种理论解决乌克兰和加沙问题了吗？没有。他们打击和屠杀，但巴勒斯坦人民没有屈服。

拉里贾尼继续说：在最高领袖英明领导下，我们扇了特朗普的耳光。当一个理论在中东不成功时，它还想做什么？我们所有人都应该知道，地区国家也应该思考，他们想通过喧嚣和霸凌来征服弱国。他们的经济和政治将受到以色列的影响。一股虚无的势力想通过喧嚣来占领国家。特朗普因为是个表演者，所以通过喧嚣来追求这个目标，但各国人民必须觉醒。

他接着指出：一个新的中东正在形成，但这些烈士的鲜血将铸就一个抵抗性中东。他们寻求一个屈辱的中东，但通过各民族的抵抗，一个骄傲而抵抗的中东将形成。我们缅怀远行的亲人。愿真主提高他们的品级。这些亲爱的烈士的鲜血使运动更加坚韧和深刻。