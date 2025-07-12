据阿赫利拜特（AhlulBayt）国际通讯社报道，萨那国民政府在海上、空中和导弹领域成功打击犹太复国主义政权，捍卫被压迫的加沙人民，以及美国无力阻止萨那针对该政权采取的严肃决定之后，犹太复国主义政权官员长期以来一直在寻求渗透也门内部的情报和军事途径。

尽管去年摩萨德在也门的间谍活动及时被萨那政府的警惕所挫败，也门安全机构发布了一份报告，详细披露了美国间谍机构“中情局”和犹太复国主义政权间谍机构“摩萨德”在也门间谍活动的挫败情况，但犹太复国主义政权仍在通过被沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国政府控制的亚丁占领区的雇佣兵寻求战略情报和军事合作，以打击安萨鲁拉。

在此背景下，以色列媒体在亚丁占领区的雇佣兵政府承诺与犹太复国主义政权一道对抗萨那部队在红海的行动后，赞扬了其立场，并称其为“合法”。

希伯来语网站AURORA在其俄语版中赞扬了设在亚丁占领区的政府立场，并呼吁国际社会，特别是联合国，对萨那在红海支持巴勒斯坦人民的行动采取“果断措施”。

该希伯来语网站解释说，自2023年10月7日“阿克萨洪水”行动和对加沙的侵略开始以来，也门武装部队已对犹太复国主义政权及其在红海的商船进行了数百次行动。

这一犹太复国主义计划是在萨那部队对港口、空中和海上航线实施严密封锁后，成功对以色列占领者造成经济损失并瘫痪其商业活动之后，才被耶路撒冷占领政权提上议程的。

犹太复国主义报纸《新消息报》报道称，“国防机构”认为加沙停火也将停止也门的导弹，但不会停止摧毁以色列的野心。该报还说，以色列在消除或阻止距离其近2000公里的也门威胁方面面临困难。

然而，犹太复国主义政权与海湾阿拉伯国家政府合作，这些政府在占领亚丁多年期间，将也门的石油、天然气乃至黄金等财富从该国转移到本国、欧洲和美国。犹太复国主义政权正寻求与亚丁占领者进行更强有力的合作，以便能够对也门安萨鲁拉造成重大打击。

因此，亚丁雇佣兵与犹太复国主义政权合作的迹象每天都在显现。最近，一名以色列官员证实，亚丁的雇佣兵政府与萨那之间存在密切的情报合作，以回应后者支持加沙地带巴勒斯坦人民的行动。

以色列前国防部长阿维格多·利伯曼对一个敌对新闻来源说：“我们需要在也门制定一个有组织的计划，而不是时不时地依赖空袭。我们需要摩萨德渗透到亚丁政府控制的地区，训练特工并在那里制定一个有组织的计划来对付胡塞武装。”

军事选项补充萨那的情报选项

除了犹太复国主义官员试图对萨那政府进行情报渗透外，官方频道11报道称，犹太复国主义政权安全官员已要求美国同行“重返也门战场”。这些官员借口说，也门军队袭击的升级已成为一个“国际问题”，应组建一个广泛的联盟，向也门安萨鲁拉发出明确信息，表明他们处于危险之中。

另一方面，以色列广播电视台宣布，“以色列”已向美国发出军事干预请求，鉴于也门对“以色列”的导弹袭击不断升级以及红海船只沉没事件。

看来，犹太复国主义政权情报机构摩萨德，尽管竭尽全力进行破坏，并与阿联酋和沙特阿拉伯的情报合作动员亚丁的雇佣兵，但未能实现在萨那政府统治结构中进行安全渗透的预期目标。因此，他们正在寻求与美国一道采取久经考验但失败的军事选项。也门人民的意愿是萨那政府依靠真主对抗犹太复国主义侵略者的最重要资本，这笔资本使美国和以色列在也门问题上感到困惑。