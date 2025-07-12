穆萨维少将：武装部队士气高昂

据阿赫利拜特（AhlulBayt）国际通讯社报道，赛义德·阿卜杜勒拉希姆·穆萨维少将在纪念穆罕默德·赛义德·伊扎迪少将烈士的仪式间隙向记者表示：“他是一个将毕生奉献给这条道路的人，他的名字将永远与圣城、巴勒斯坦以及所有圣城烈士和所有抵抗邪恶犹太复国主义政权的人们一同闪耀。”

他接着说：“他是一位我们表面上失去的伟大人物，但在真主的恩典下，这位烈士的鲜血将比他本人更有效地实现他多年来一直追求的神圣目标。”

在回答有关武装部队目前士气如何的问题时，武装部队总参谋长强调说：“武装部队士气高昂。”