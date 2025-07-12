加沙地带最小的前巴勒斯坦囚犯殉难

据阿赫利拜特（AhlulBayt）国际通讯社报道，自本周六黎明以来，在犹太复国主义政权对加沙地带各地的空袭和炮击中，包括代尔巴拉赫和汗尤尼斯住宅公寓和难民营帐篷在内的区域，有16名巴勒斯坦人殉难。

在殉难者中，有世界最小的前囚犯**“优素福·扎克”**，他在加沙市中心革命街的家人公寓遭到轰炸时殉难。

优素福于2008年出生在犹太复国主义政权的监狱中，他的名字与他母亲**“法蒂玛·扎克”**的斗争紧密相连，这位被释放的巴勒斯坦妇女在监狱的铁窗后生下了他。

2007年5月20日，犹太复国主义占领军在拜特哈嫩检查站逮捕了法蒂玛·扎克，最终她在身体和精神都极其困难的情况下，在没有适当医疗护理的情况下在监狱中完成了妊娠期，并在该政权的一家医院生下了孩子，当时她的手脚都被锁链束缚着。

2009年10月，优素福和他的母亲作为交换囚犯协议的一部分获得释放。这项协议包括释放20名巴勒斯坦女囚犯，以换取被俘犹太复国主义士兵吉拉德·沙利特的视频。

此前，烈士优素福·扎克在接受Al-Alam采访时曾表示：“当我从监狱获释时，我一岁九个月大，现在我15岁。我给敌人的信息是，当我还是个孩子的时候，我就抵抗了你，真主保佑，我长大后也会抵抗，我们将解放被占领的土地。”