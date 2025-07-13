俾路支省恐怖袭击乘客事件：反人类和国家稳定的罪行

据先知家族通讯社（Abna）报道，巴基斯坦什叶派乌理玛委员会主席阿亚图拉·赛义德·萨吉德·阿里·纳格维强烈谴责了这起针对一辆从俾路支省首府奎达开往旁遮普的巴士的恐怖袭击，并表示：“在核对身份证件后有针对性地袭击乘客，这是一个极其令人遗憾和担忧的行为。”

他对此次有针对性袭击的遇难者家属表示衷心的同情和慰问。

俾路支省的恐怖袭击是对巴基斯坦安全和稳定的公然攻击

巴基斯坦穆斯林团结大会主席参议员拉贾·纳西尔·阿巴斯·贾法里也宣称：“俾路支省的不安全局势、最近的恐怖袭击以及无辜公民的牺牲，无异于一场国家悲剧。每一个巴基斯坦人的心都因这起痛苦的事件而悲伤和沉重。这些行动不仅是对人类的巨大犯罪，也是对我们亲爱祖国安全和稳定的直接攻击。”

他强调：“证据和实地情况表明，敌对势力，特别是印度和以色列，以秘密联盟的形式是这些事件的幕后黑手。他们的目标是在俾路支省制造不和、不信任和混乱，以损害巴基斯坦的领土完整和民族团结。这些阴谋已经持续了很长时间，他们的目的是从内部削弱国家，并在民族之间制造分裂。”

拉贾·纳西尔继续说道：“我们强烈谴责这种压迫和野蛮行径，并再次强调，祖国无辜殉难者的鲜血，愿真主保佑，绝不会白流。这些无辜生命的杀手将受到应有的惩罚，他们的邪恶计划将被挫败。”

巴基斯坦穆斯林团结大会主席补充道：“在这个敏感时期，我们必须以政治成熟、民族团结和智慧行事。现在不是谋取政治利益或争吵的时候，而是挫败敌人阴谋、将俾路支省乃至全国变为和平避难所的时候。俾路支省的爱国人民是这片土地的财富和荣誉。有必要与他们建立基于爱、信任和尊重的关系，并通过对话、正义和透明的政策解决他们的问题。”

他说：“巴基斯坦正处于一个敏感而历史性的时刻。政治家、精英和政府机构肩负着重大的责任，必须以最大的谨慎并考虑到国家利益来采取行动，因为最轻微的疏忽都可能导致无法弥补的损失。我们必须通过集体战略和团结，为亲爱祖国的稳定、和平与进步铺平道路。”