据先知家族通讯社（Abna）报道，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时，提到了其恐怖主义政权的历史，并承认对过去几年伊朗科学家遇害事件负责，他说：“我们以前也清除过伊朗科学家，但在最近的战争中，我们瞄准了更杰出的人物。”

本雅明·内塔尼亚胡还宣布：“他正在与美国总统唐纳德·特朗普合作，以实现与阿拉伯国家关系正常化。”

他表示：“特拉维夫正在努力达成一项在加沙地带为期60天的停火协议。”

内塔尼亚胡还说：“在他最近访问美国期间，他与唐纳德·特朗普就达成加沙协议进行了合作，并表示希望这些努力能取得成果。”

犹太复国主义政权总理的这一说法是在他被认为是与哈马斯达成囚犯交换协议的主要障碍的情况下提出的。

内塔尼亚胡进一步声称：“我们最终将在加沙实现所有目标，包括消灭哈马斯。”

犹太复国主义政权总理在没有提及该政权在与伊朗的战争中遭受的巨大损失的情况下，不切实际地声称：“特拉维夫在与伊朗的对抗中取得了巨大胜利，这个问题可以为显著增长奠定基础！”

他没有提及迫使他诉诸对外战争以逃避的内部问题，却声称：“伊朗政府处于非常困难的境地，必须受到监督。”

