预计今年有4.2万名戈勒斯坦朝觐者参加阿巴因徒步活动

据 Ahlulbait 通讯社（ABNA）报道，戈勒斯坦省政治、安全和社会事务副省长穆罕默德·哈米迪（Mohammad Hamidi）今天（2025年7月13日，星期一）在一次采访中表示：“戈勒斯坦省已成立阿巴因委员会，为派遣胡塞尼阿巴因朝觐者做好了充分准备。”

他指出，已成立19个专业委员会，涵盖支持、交通、物资供应、注册、海关、文化、社会和医疗等各个领域，并补充说：“这些委员会正在认真履行职责，努力让朝觐者以最少的麻烦和完全的舒适前往圣地朝圣。”

哈米迪接着说：“去年有4.2万名戈勒斯坦省居民参加了阿巴因徒步活动，预计今年也将有同样数量的人参加。”

戈勒斯坦省政治、安全和社会事务副省长在谈到去年戈勒斯坦省为胡塞尼阿巴因朝觐者设立29个服务站时表示：“今年服务站数量增加到30个，其中28个将设在伊拉克，2个设在边境，为朝觐者提供服务。”

他强调了合法注册和持有有效证件前往伊拉克的重要性，并呼吁朝觐者通过 Samah 系统进行注册，并合法选择他们的旅行路线。

哈米迪还宣布，已为朝觐者沿途的水和其他必需品供应进行了必要的协调，并补充说：“考虑到特殊的天气条件和高温，已对朝觐者的水和其他需求供应做好了必要规划。”

戈勒斯坦省政治、安全和社会事务副省长在提及阿巴因这一伟大盛会作为团结和抵抗象征的重要性时表示：“阿巴因是一个向敌人传递团结和抵抗信息的契机。”

他承认：“阿舒拉起义的哲学是抵抗和对抗邪恶，我们在历史上也一直抵抗暴政和压迫，这种抵抗将继续下去。”