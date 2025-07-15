据国际先知家族通讯社（ABNA）报道，在美国高级官员最近与被国际刑事法院指控犯有反人类罪的犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡会晤后，美国国务卿马可·卢比奥（Marco Rubio）非法制裁了弗朗西斯卡·阿尔巴内塞（Francesca Albanese），她是自1967年以来联合国被占巴勒斯坦领土人权问题特别报告员。这一决定伴随着卢比奥对阿尔巴内塞的虚假和侮辱性言论，再次表明美国政府决心确保犹太复国主义政权对其罪行免于问责。

这一非法行动遭到全球国际组织、专家和人权活动家的强烈反对，并被谴责为一场道德灾难。弗朗西斯卡·阿尔巴内塞是人权领域公认的捍卫者，她因其专业操守和在过去20个月里勇敢揭露犹太复国主义政权在加沙的罪行而受到广泛赞扬。她通过其有据可查的报告，包括最近题为《种族灭绝的解剖》的报告，在揭露巴勒斯坦系统性侵犯人权方面发挥了重要作用。

对阿尔巴内塞的制裁直接违反了《联合国宪章》、《联合国特权和豁免公约》以及《联合国总部协定》。此举也被视为故意阻碍联合国人权任务的进行。由于这些制裁旨在保护犹太复国主义政权和其他战争罪、反人类罪和种族灭绝罪的实施者，因此这违反了美国在《防止及惩治灭绝种族罪公约》（以色列目前正因此在国际刑事法院受审）和《1949年日内瓦四公约》第一条下的义务，该条款要求美国确保以色列遵守这些公约。

此外，美国此举明确与对国际刑事法院的非法制裁相关联，被视为违反《罗马规约》（1998年7月17日通过）第70条第（1）款（c）项，该条款规定了危害司法罪。这一条款可以赋予阿尔巴内塞作为美国政府非法行为的受害者获得赔偿的权利。此外，考虑到卢比奥的侮辱性言论伴随着“恶意”和“公然无视真相”，阿尔巴内塞可以在美国法院就这些制裁和言论造成的经济和声誉损失寻求民事赔偿。

国际专家和人权机构呼吁国际法院（ICJ）对这些制裁采取法律行动，因为根据1946年《公约》，联合国特别报告员的外交豁免权受到保障。设立这项豁免权是为了确保特别报告员在履行职责时的独立性和不受干涉。

为回应这一行动，国际社会许多成员，包括国际组织和联合国成员国，谴责了这些制裁，并呼吁取消它们并赔偿给阿尔巴内塞和联合国造成的损失。多份声明表明，美国政府的这一非法行动不仅不会达到其让阿尔巴内塞和联合国噤声的目的，反而会加强全球反对犹太复国主义政权罪行和美国同谋的抵抗。

全球声援巴勒斯坦的运动正在扩大，正如人权活动家克雷格·莫希伯（Craig Mokhiber）所强调的，美国政府这一可耻的行动只会增强阿尔巴内塞等正义支持者继续与犹太复国主义政权的战争罪、种族隔离和种族灭绝作斗争的决心。

342/