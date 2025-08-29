真主党警告美国试图挑起黎巴嫩军队与人民对峙

据国际 AhlulBayt（ABNA）通讯社报道，黎巴嫩真主党警告美国试图诱导黎巴嫩军队与人民和抵抗力量对抗，并敦促官员结束对国际和地区使者的政治被动态度。

黎巴嫩真主党政治副秘书长侯赛因·哈利勒在一份声明中表示：“美国政府的反复行为表明，其目标是摧毁黎巴嫩所有抵抗和防御的组成部分，将该国变成美国-以色列的殖民地。”

他对此表示遗憾，称美国通过公开和隐秘的霸权，成功迫使黎巴嫩政府做出错误决定，这些决定开启了完全屈服和被动的道路。

哈利勒补充说：“美国傲慢且羞辱性的指令，在美国代表团成员的媒体声明和与黎巴嫩官员的会晤中显而易见，表明其明确撤回了美国和法国在2024年10月支持的协议。”

他还指出，美国政府通过派遣多位使者，如奥塔古斯和汤姆·巴拉克，随后是一个包括国会议员和政府成员的庞大代表团，试图背弃其所有先前承诺，包括对以色列施压以停止日常侵略和从黎巴嫩占领区撤军的承诺。

哈利勒警告说，美国试图挑起黎巴嫩军队对抗人民和抵抗力量的努力，是摧毁国家两大支柱——军队和抵抗力量的卑劣企图，并敦促黎巴嫩官员避免落入这些致命陷阱。

他还强调，一些官员声称正在执行塔伊夫协议是大错特错，因为该协议明确承认黎巴嫩采取一切必要措施解放和保卫其领土的权利，包括高尚的人民抵抗。

哈利勒最后警告说，将黎巴嫩拖入内战的危险依然存在；而塔伊夫协议正是为了结束这种战争而制定的。

黎巴嫩真主党政治副秘书长呼吁总统和其他国家官员保持黎巴嫩军队远离内部冲突，并认真重新审视他们对威胁国家安全和主权的外来使者的立场。