伊拉克今年将迎来500万外国阿巴因朝觐者

据 Ahlulbait 通讯社（ABNA）报道，伊拉克内政部长阿卜杜勒·阿米尔·沙马里（Abdul Amir al-Shammari）在伊朗、伊拉克和巴基斯坦三国国内政部长的联合新闻发布会上表示：“将有500万非伊拉克朝觐者前来伊拉克进行阿巴因朝觐，我们已经成立了专门委员会为朝觐者提供服务。”

沙马里在德黑兰表示：“正如你们所知，阿巴因朝觐是一项非常重要的朝觐活动。我们已经提前开展了各项行政工作，以便为朝觐者提供便利，包括朝觐设施和安全事宜。”

他接着说：“在今天由伊朗内政部长主持的会议上，我们做出了许多非常好的决定，如果真主愿意，这些决定将从伊朗伊斯兰共和国的中心德黑兰公布。”

伊拉克内政部长指出，将有500万非伊拉克朝觐者前来伊拉克进行阿巴因朝觐，并表示：“500万朝觐者是一个非常重要的数字，他们都需要各种服务，例如餐饮和住宿。我们已经成立了专门委员会为朝觐者提供服务，伊朗伊斯兰共和国也已指派代表负责跟进朝觐者事宜，如果真主愿意，相关事宜将会得到通知。”

沙马里表示：“阿巴因朝觐者将按照规定来到我国，我们将敞开胸怀接待他们。我们希望今年的阿巴因朝觐能够比往年更具特色、更加成功。”

值得一提的是，伊拉克内政部长今天上午抵达德黑兰，并在新闻发布会之前与伊朗内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼（Eskandar Momeni）举行了会晤和会谈。