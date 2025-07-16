一名犹太复国主义部长呼吁刺杀朱拉尼

据AhlulBayt (AS) 通讯社报道，“阿米查伊·奇克利”这位占领区外犹太人事务部长，呼吁刺杀叙利亚过渡时期领导人“阿布·穆罕默德·朱拉尼”，并称他为恐怖分子、杀人犯和野蛮人。

他说：“我们不能对由身着西装的基地组织成员组成的恐怖主义、伊斯兰-纳粹政权无动于衷。”

这位部长在抨击叙利亚临时领导人时说：“艾哈迈德·沙拉赫是一个恐怖分子，我们最好现在就除掉他。”

他说：“我们现在正在目睹针对德鲁兹人的屠杀和侮辱，必须打击叙利亚的恐怖主义政权。”

犹太复国主义政权财政部长“贝扎莱尔·斯莫特里奇”也表示：“阿布·穆罕默德·朱拉尼政权在叙利亚南部对德鲁兹人进行的野蛮屠杀，证明了他们过去是，现在仍然是暴力和残忍的极端伊斯兰主义者。”

斯莫特里奇补充说：“以色列政府不能从缓冲地带和我们为保护戈兰高地定居点所需的谢赫山撤退，并将继续全力保护叙利亚南部的德鲁兹人。”

此前，叙利亚官方通讯社（SANA）报道，以色列对苏韦达省的空袭已导致叙利亚临时政府的多名安全部队和军队人员丧生。

犹太复国主义占领军在一份声明中宣布，奉总理和战争部长之命，对苏韦达的叙利亚军队军车进行了袭击。

犹太复国主义政权对苏韦达的袭击，恰逢叙利亚临时政府军队和内政部部队进入该省中心，以在德鲁兹和贝都因团体之间的武装冲突导致数十人死伤后恢复安全。

叙利亚的大多数德鲁兹领导人此前已拒绝任何外国干涉该国。