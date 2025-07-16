美国穆斯林：一个年轻、受过良好教育且不断壮大的群体

据国际AhlulBayt (AS) 通讯社报道，尽管穆斯林社区仅占美国人口的百分之一，但在教育、民族多样性和专业就业等指标上，其地位却超越了其人口比例。

然而，结构性歧视和日益增长的伊斯兰恐惧症，给这个不断壮大的少数民族的未来带来了严峻挑战。以下文章将探讨美国穆斯林社区的统计数据以及该社区面临的挑战和取得的成就：

根据2020年美国宗教人口普查，约有450万穆斯林居住在美国。然而，一些民意调查，例如美国犹太人委员会的研究，估计这一数字不足300万。

美国穆斯林社区在民族多样性、人口年轻化以及教育和职业发展方面，在该国其他宗教社区中独树一帜：

26%的美国穆斯林年龄在18至24岁之间，而其他群体中这一比例在2%至12%之间。

美国穆斯林社区是该国最多元化的宗教社区：三分之一是黑人，三分之一来自南亚，四分之一是阿拉伯裔，其余来自世界各地，包括不断增长的拉丁裔穆斯林人口。

46%的美国穆斯林拥有大学或以上学历（而普通民众中这一比例为38%）。

约有5,896名穆斯林在美国军队服役。

美国穆斯林的地理和经济分布：

大多数美国穆斯林居住在纽约、加利福尼亚、伊利诺伊州和新泽西等大都市区。其中42%在美国本土出生，其余为第一代移民。

22%的美国穆斯林收入超过10万美元，而美国犹太人中这一比例为44%。

相比之下，33%的美国穆斯林收入低于3万美元。尽管如此，美国仍居住着数百名穆斯林百万富翁和至少6名亿万富翁。

美国穆斯林女性在低收入水平上与穆斯林男性几乎持平，在高收入水平上仅落后5%，而犹太人中这一差距为38%。

美国穆斯林的就业和专业领域：

美国穆斯林的自雇率高于普通民众。在纽约市，有9.6万家穆斯林拥有的企业，密歇根州有3.6万家。

超过10%的美国穆斯林从事工程和信息技术领域。

约有8%的美国穆斯林从事医疗领域。据估计，有5万名穆斯林医生在美国执业，占医生总数的5%。

清真寺、伊斯兰中心和宗教教育：

美国约有2,771座清真寺和300多所伊斯兰学校，为5万多名学生提供服务。

76%的美国清真寺为儿童开设周末学校。

美国穆斯林运营着8所神学院、3所学院和1所大学。

美国的清真寺不仅仅是礼拜场所；它们还是社会、公民和人权活动的中心。“人人享有正义”人权组织就是在清真寺的初步支持下成立的。

美国穆斯林的伊斯兰教规实践：

信仰作证 ：在伊利诺伊州，25%的穆斯林人口增长是由于皈依伊斯兰教。然而，在同一个州，41%的新皈依者在几年内脱离了宗教；纽约的这一数字为61%。

礼拜 ：根据盖洛普的报告，38%的穆斯林定期参加主麻礼拜，而新教徒为44%，摩门教徒为67%。

天课 ：2021年，美国穆斯林向国内和国际目的捐赠了18亿美元天课。

斋戒：约有47%的美国穆斯林在斋月期间斋戒。

美国穆斯林在公共服务和政治领域：

目前有四名穆斯林在美国国会任职。

迄今为止，还没有美国穆斯林被任命为内阁部长。

乔·拜登政府任命的穆斯林官员数量最多。

人权活动和对伊斯兰民族的支持：

美国穆斯林的活动在国际舞台上发挥了重要作用：

协助制止塞尔维亚对波斯尼亚的种族灭绝。

承认性暴力为战争罪。

阻止印度总理纳伦德拉·莫迪因其在古吉拉特邦屠杀穆斯林中所扮演的角色而十年内不得进入美国。

在新冠疫情期间阻止斯里兰卡穆斯林尸体被强制火化。

迫使美国宣布缅甸对罗兴亚穆斯林的种族灭绝。

立法要求从中国进口的商品不得使用维吾尔人强迫劳动。

为罗兴亚难民筹集23亿美元援助。

将美国国会对巴勒斯坦停火的支持从3人增加到90人，最终导致向加沙拨款100亿美元人道主义援助。

美国伊斯兰恐惧症统计：

9/11事件后，联邦调查局审问了70万美国穆斯林。

25%的就业歧视投诉与美国穆斯林有关，而他们仅占美国人口的1%。

美国学校中的穆斯林儿童：超过50%感到不安全和被排斥。

美国媒体仍在负面描绘穆斯林。

美国反伊斯兰组织每年预算估计为15亿美元。

美国穆斯林面临的潜在挑战：