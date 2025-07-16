阿亚图拉哈梅内伊：伊斯兰民族不可战胜的指挥官和伊斯兰英雄

据AhlulBayt (AS) 通讯社报道，巴基斯坦全国宗教少数民族委员会成员、伊斯兰堡Naeemia学校校长Mufti Gulzar Ahmad Naeemi表示：“伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊是当代伊斯兰民族最伟大的领袖之一。目前，伊斯兰民族中没有一位领导人能达到他那样的果敢、勇气和坚定不移。他在维护、捍卫和坚定穆斯林民族方面发挥了无与伦比的作用。同时，他在巴勒斯坦解放问题上也发挥了有效、突出和历史性的作用。”

他补充说：“他不仅仅是一位理论领袖，而且在全球范围内被公认为抵抗和务实的领袖。阿亚图拉哈梅内伊在民族团结和伊斯兰觉醒中发挥了关键作用，并始终强调穆斯林团结的必要性。他将什叶派和逊尼派之间的分歧视为伊斯兰敌人的阴谋，并在讲话中多次呼吁伊斯兰民族团结一致，对抗犹太复国主义、美国和欧洲。”

这位巴基斯坦逊尼派穆夫提继续说道：“最高领袖将巴勒斯坦土地视为伊斯兰民族的心脏，并将巴勒斯坦问题视为穆斯林的核心问题。他每年都号召全世界穆斯林举行世界古都日。”

Naeemi表示，阿亚图拉哈梅内伊对犹太复国主义政权的立场始终是勇敢和明确的，他补充说：“他认为犹太复国主义政权是伊斯兰民族肌体中的癌肿，很快就会被根除。与一些相信巴勒斯坦两国解决方案的伊斯兰国家和西方大国不同，革命领袖始终拒绝这一解决方案，并强调巴勒斯坦从河流到海洋都属于巴勒斯坦人民。在他的领导下，伊朗伊斯兰共和国通过全面支持哈马斯、真主党、伊斯兰圣战组织和也门胡塞武装等抵抗组织，组建了对抗犹太复国主义的强大阵线。这个阵线已经从内部削弱了以色列。”

据穆夫提Naeemi称，2025年6月为期12天的战争，以色列遭受了惨败，这是阿亚图拉哈梅内伊无与伦比的领导和指挥的结果。他以坚实而令人放心的领导，不仅管理了军队，而且维护了国家的团结与安宁。这场胜利是他伟大领导的明确证据。

这位巴基斯坦杰出的穆夫提说：“当大多数伊斯兰国家在美国面前低头并支持‘亚伯拉罕协议’时，只有阿亚图拉哈梅内伊明确地对抗以色列，并将关系正常化视为‘巨大背叛’。他支持巴勒斯坦抵抗组织，并将他们的殉难者称为‘伊斯兰烈士’。”

今天，伊斯兰世界不仅承认他对伊朗的领导，也承认他对整个伊斯兰民族的领导。他的讲话和声明已被翻译成多种语言，穆斯林年轻一代已将他视为一位“伊斯兰英雄”。

他表示：“他是伊斯兰革命的精神继承者，并支持包括巴勒斯坦、克什米尔和也门在内的整个伊斯兰世界的受压迫者。”

Mufti Gulzar Naeemi强调：“今天，最高领袖的暗杀计划也因此被列入敌人的议程，因为他是阻碍美国和以色列殖民计划的坚固屏障。袭击他不仅是袭击伊朗，更是袭击巴勒斯坦、加沙和整个伊斯兰民族。”

最后，穆夫提Naeemi说：“支持最高领袖就是支持巴勒斯坦。对以色列的威胁保持沉默，就是背叛。”