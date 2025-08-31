历代捐赠给阿克萨清真寺的珍贵《古兰经》版本 + 图片 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，阿克萨清真寺伊斯兰博物馆收藏了一批独特的历史《古兰经》手稿，这些手稿在伊斯兰历代被捐赠给阿克萨清真寺，从倭马亚王朝、阿拔斯王朝到法蒂玛王朝、阿尤布王朝、马穆鲁克王朝和奥斯曼王朝。

这些特殊版本的《古兰经》是哈里发、苏丹、埃米尔、学者和杰出伊斯兰人物的赠礼，并作为宗教捐赠献给阿克萨清真寺。

该馆藏中的《古兰经》在字体、装饰和尺寸方面各不相同，采用库法体、马格里布体、纳斯赫体、苏鲁斯体和波斯体等多种书法体书写。

伊斯兰博物馆收藏约600部珍贵《古兰经》版本，其中最重要的包括苏丹苏莱曼大帝的"四分之一卷"、奥斯曼苏丹巴耶济德的"四分之一卷"、属于苏丹巴尔索拜的一部大型马穆鲁克时期《古兰经》，以及一部据信来自伊斯兰先知后裔的手抄本。

其他特别版本包括一部属于公元八或九世纪的库法体《古兰经》，和一部由30部分组成的"马格里布四分之一卷"——摩洛哥苏丹阿布·哈桑·马里尼于13世纪初捐赠。该版本是他捐赠给麦加禁寺、麦地那先知清真寺和耶路撒冷阿克萨清真寺的三部手抄本中唯一现存的一部。

博物馆还藏有一部大型《古兰经》，长一米宽九十厘米，可追溯至公元十四世纪。