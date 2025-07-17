如果犹太复国主义政权没有屈服并倒下，并且能够自卫，它就不会像这样求助于美国/不应放过罪犯

据 اهل‌بیت (ع) 通讯社 – Abna 报道 – 伊斯兰革命最高领袖今天上午在与司法部部长、高级官员以及全国各地司法部门负责人会面时，分析了伊朗人民在近期强加的战争中所做的伟大工作，以及侵略者的算计和计划如何落空。他还提到了伊朗人民在政治品味和宗教信仰差异下的巨大团结，以捍卫亲爱的伊朗，并强调：每个人的职责是维护这种民族团结。

哈梅内伊大阿亚图拉说：人民在12天战争中的伟大工作是民族决心、意志和自信的体现，因为拥有对抗美国及其链狗犹太复国主义政权的勇气和准备本身就非常有价值。

他提到巴列维政权代理人公开的回忆录，这些代理人甚至在秘密和私人会议中也不敢抗议美国，并指出：伊朗已经从那个时代发展到不仅不怕美国，反而让美国感到害怕的地步，这种民族精神和意志正是让伊朗引以为豪并实现其伟大抱负的原因。

革命领袖强调，朋友和敌人都应该知道，伊朗民族在任何领域都不会以弱者的身份出现，他补充说：我们拥有所有必要的工具，如逻辑和军事力量，因此，无论是在外交领域还是军事领域，只要我们进入，凭着神的帮助，我们都将满载而归。

哈梅内伊大阿亚图拉强调：尽管我们认为犹太复国主义政权是癌症，美国因支持它而成为罪犯，但我们并未寻求或欢迎战争，尽管每当敌人进攻时，我们的回应都具有毁灭性和坚定性。

他将伊朗对犹太复国主义政权强有力回应的明确原因归结为后者不得不求助于美国，并说：如果犹太复国主义政权没有屈服并倒下，并且能够自卫，它就不会像这样求助于美国，但它明白自己无法对抗伊朗伊斯兰共和国。

革命领袖还将伊朗对美国袭击的反击称为一次非常敏感的打击，并补充说：伊朗袭击的目标是美国在该地区一个极其敏感的中心，一旦新闻审查解除，就会清楚伊朗造成了多么巨大的打击。当然，比这更大的打击也可以施加给美国和其他国家。

哈梅内伊大阿亚图拉认为，近期战争中民族事务的出现非常重要，并阻止了敌人计划的实现，他补充说：侵略者的算计和计划是，通过攻击伊朗的一些人物和敏感中心，政权将因此被削弱，然后通过动用他们的雇佣兵——从伪君子、保皇党到暴徒和恶棍——的休眠细胞，他们可以通过煽动民众并将他们带上街头来终结政权。

伊斯兰革命最高领袖指出：实际上，与敌人的计划恰恰相反，事实证明，一些人在政治等领域的许多算计也是不正确的。

他提到侵略敌人的面目、计划和隐藏目标已向全体人民公开，他说：上帝使他们的计划无效，并使人民投入到支持政府和制度的行列中，人民也与敌人的想法相反，开始对制度给予生命和物质上的支持。

革命领袖将具有截然不同宗教信仰和各种甚至相互冲突的政治取向的人们之间的交谈和团结归因于巨大的民族团结，并强调维护这种伟大团结的必要性，他说：所有人，包括记者、法官、政府官员、神职人员和周五伊玛目，都有责任维护和保护民族团结。

他认为政治品味和宗教信仰差异的存在并不妨碍人们为了捍卫“捍卫亲爱的伊朗和伊斯兰制度”这一共同真理而团结一致，并在阐述维护民族团结的必要条件时说：澄清和消除谬论是必要的，但提出不必要的错误并讨论它们以及就小问题大肆喧哗是有害的，甚至消除谬论也应该以最好的方式进行，以免给国家造成问题。

哈梅内伊大阿亚图拉认为，对制度表达忠诚以及支持总政策是必要和有益的，并补充说：但是不应该夸大现有分歧和派系之争，这样做是有害的。

他还认为民众，特别是年轻人的普遍热情和兴奋是必要和积极的，他说：但是不耐烦和跺脚以及抱怨为什么没有做某事是有害的。

革命领袖在最后一条建议中强调，负责的军事和外交机构应继续有力地、朝着正确的方向开展活动，他说：当然，他们必须注意方向，因为特别是在外交领域，方向非常重要，必须谨慎细致地工作。

他提到有人可能就军事或外交事件向官员提出抗议的可能性，并补充说：我们不反对他们提出抗议，但抗议和批评必须以可接受的语气进行，并且在调查和了解情况后进行，因为有时媒体上反映的一些言论和抗议是由于信息不足造成的。



