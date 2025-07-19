真主党秘书长：抵抗力量的武器是黎巴嫩抵御以色列威胁的保障

据国际圣裔世界大会通讯社（ABNA）报道，真主党秘书长谢赫·纳伊姆·卡西姆在纪念真主党指挥官“烈士阿里·卡尔基（阿布·法德勒）”的仪式上发表讲话指出：“抵抗力量（真主党战士）在‘奥利·阿尔-巴斯’战役（犹太复国主义政权最近对黎巴嫩的战争）期间阻止了占领者抵达贝鲁特。”

他阐明：“抵抗力量遵守停火协议的条款，但以色列没有遵守，全世界都见证了（占领者没有遵守）。”

谢赫·纳伊姆·卡西姆说：“真主党在利塔尼河南部完全执行了停火协议，黎巴嫩政府也尽其所能部署了军队。”

真主党秘书长指出：“作为黎巴嫩政府、真主党和所有抵抗战士，我们执行了协议的所有条款，但以色列没有执行协议的任何条款。”

谢赫·纳伊姆·卡西姆补充说：“全世界都承认以色列违反停火协议3800次。”

真主党秘书长继续说道：“他们（犹太复国主义者）意识到该协议符合黎巴嫩的利益，因此他们要求修改协议，并转向现场施压，以便能够实施他们想要的变化。”

他说：“今天美国提出了一个新协议，这意味着过去八个月的所有侵略和违反协议似乎从未发生过（美国完全无视犹太复国主义政权的所有侵略和持续违反停火协议的行为）。”

真主党秘书长表示，这次侵略的唯一借口是解除真主党的武装，因为他们（美国人）希望解除抵抗力量的武装以安抚以色列。

谢赫·纳伊姆·卡西姆说：“为什么以色列袭击叙利亚并以该国为目标，而以色列在该国没有受到任何威胁？”

他补充说：“他们想阻止任何可能演变为抵抗以色列在该地区扩张的行动，并打击任何可能对他们构成危险的事物。”

真主党秘书长强调，美国政府在这场战争中与以色列协调一致，并努力扩大其在该地区的影响力。

谢赫·纳伊姆·卡西姆接着提到了犹太复国主义政权和美国最近对伊朗发动的为期十二天的战争，并表示：“为什么以色列以核问题为借口攻击伊朗，而所有（国际原子能机构）检查员都证明伊朗的核计划是和平的？事实证明，以色列的目标是摧毁伊朗，但德黑兰取得了胜利。”

真主党秘书长强调，以色列是扩张主义者，是一个真正的危险。

谢赫·纳伊姆·卡西姆接着提到了黎巴嫩的事态发展，并说：“作为真主党运动和阿迈勒运动，我们认识到抵抗力量及其支持社会、黎巴嫩及其所有派别正面临着生存威胁。”

他指出：“我们今天面临着以色列及其可能在其他地方使用的以色列代理人的威胁，这是对黎巴嫩最大的危险。”

真主党秘书长：只要我们活着，以色列就永远无法实现其目标

谢赫·纳伊姆·卡西姆说：“他们试图通过瓜分和肢解该地区国家来建立‘大以色列’。”

他补充说：“煽动制造内部冲突并将黎巴嫩并入区域大国是一个危险的问题。”

真主党秘书长继续说道：“黎巴嫩面临着三个真正的危险，包括以色列政权、其在东部边境的达伊沙（叙利亚极端分子）代理人以及美国。”

他说：“问题不在于解除武装，而是以色列扩张主义行动的一个步骤，武器是这个政权的障碍，因为它使黎巴嫩站稳脚跟（抵抗）并阻止了以色列的扩张。”

真主党秘书长指出，抵抗力量成就的核心在于自由、保护黎巴嫩、阻止犹太复国主义定居点以及阻止犹太复国主义政权控制黎巴嫩的财富和未来。

谢赫·纳伊姆·卡西姆强调有必要保留抵抗武器以应对威胁黎巴嫩的重大危险，并说：“我们都必须在这方面团结一致，为一个声音，并为此优先事项而努力。”

真主党秘书长强调，以色列政权永远无法夺走我们的武器，如果以色列发动侵略，我们已准备好自卫。

他明确表示：“只要我们活着，以色列就永远无法实现其目标。”

谢赫·纳伊姆·卡西姆对黎巴嫩的敌人说：“我请求你们不要指望什叶派内部的分歧，因为真主党和阿迈勒运动之间存在真正的战略合作。”