阿勒马克·哈提卜：犹太复国主义计划和叙利亚战争的后果威胁着黎巴嫩

据国际圣裔世界大会通讯社（ABNA）报道，黎巴嫩什叶派最高伊斯兰委员会副主席阿勒马克·谢赫·阿里·哈提卜强调：“今天在叙利亚南部、叙利亚海岸或叙利亚北部发生的事情，对任何人都没有好处，反而完全符合西方和美国对抗该地区抵抗阵线的计划；这一抵抗阵线需要其所有组成部分来应对危险。”

他在贝鲁特南部郊区黎巴嫩什叶派最高伊斯兰委员会总部的周五讲道中警告说，主要危险是犹太复国主义计划，它今天已经发展到攻击伊朗的地步，这些攻击是通过一些阿拉伯国家进行的，甚至一些阿拉伯国家参与了击落射向巴勒斯坦的伊朗导弹。

谢赫·哈提卜在警告叙利亚各方时说：“如果有人认为他可以战胜另一个人，那他就错了；主要计划是分裂叙利亚。同样的经历发生在黎巴嫩，但黎巴嫩人能够应对并达成了塔伊夫协议。但是塔伊夫协议在哪里？为什么没有执行？谁阻止了它的执行？”

他接着对黎巴嫩人说：“在当前地区形势下，黎巴嫩的统一和安全面临着严重的危险；叙利亚发生的事情可能对黎巴嫩产生危险的后果，我们绝不能允许我们的国家被卷入其中。叙利亚发生的事情不仅与叙利亚有关，而且针对整个阿拉伯地区，特别是黎巴嫩。”

阿勒马克·哈提卜在谈到美国削弱黎巴嫩抵抗力量的努力时说：“西方，特别是美国，过去曾试图攻击黎巴嫩的抵抗力量，但失败了。现在它正试图从另一个入口进入。今天在叙利亚南部发生的事情，与美国计划密不可分。他们想把黎巴嫩人推向内部冲突，以迫使抵抗力量解除武装。”

他警告说：“黎巴嫩人必须清醒；在叙利亚南部煽动宗派冲突，由于黎巴嫩和叙利亚之间的人口联系，可能会蔓延到黎巴嫩。最终目标是包围抵抗力量，并将其拖入内部冲突。”

他最后呼吁黎巴嫩总统和该国其他官员立即采取行动，召开一次全国对话会议，以保护黎巴嫩免受叙利亚事件的影响。

他说：“如果我们无法影响叙利亚局势，我们至少必须在黎巴巴嫩内部保持团结。如果黎巴嫩的战火燃起，国家及其社群将不复存在。我们的命运是一样的；我们同舟共济。如果大火降临到我们的森林，没有一所房屋能够幸免。”