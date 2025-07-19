阿拉伯联合酋长国：我们谴责以色列吞并易卜拉欣圣殿的计划

据国际圣裔世界大会通讯社（ABNA）报道，阿拉伯联合酋长国表示强烈谴责并反对以色列将易卜拉欣圣殿的管理和监督权从巴勒斯坦宗教事务部和希伯伦市政府移交给基里亚特阿尔巴（Kiryat Arba）定居点犹太宗教委员会的计划。

据阿联酋通讯社WAM报道，阿联酋外交部今天（周五）发表声明，证实此举“严重违反了易卜拉欣圣殿的历史和法律现状”。

声明强调“必须尊重圣地的现状，有必要停止一切可能动摇被占领巴勒斯坦领土稳定并削弱国际社会实现平静努力的单边和挑衅行动”。