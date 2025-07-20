以色列国防部长：叙利亚南部仍将是无武器区

据国际阿赫勒贝特（AS）通讯社-Abna报道，《耶路撒冷邮报》援引犹太复国主义政权国防部长“伊斯雷尔·卡茨”的话报道，叙利亚南部地区必须保持无武器区。

卡茨提及以色列对叙利亚临时政府主席艾哈迈德·沙拉赫的不信任，强调说：“那些目前正在袭击德鲁兹人的团体，明天就会袭击以色列。”

他还宣布与美国国防部长皮特·赫格塞特达成协议，旨在采取联合行动，以确保以色列和美国在中东的利益。

卡茨表示，在五角大楼的一次富有成效的会晤中，他与美国同行讨论了战略和地区问题。

与此同时，以色列媒体报道称，驻扎在以色列军队中的两千名德鲁兹军事和安全人员已宣布准备好与居住在叙利亚苏韦达省的德鲁兹人并肩作战。

与此同时，犹太复国主义政权卫生部也宣布，正在准备向叙利亚苏韦达省运送医疗设备和药品。据报道，这些援助将在获得必要许可后，通过以色列的安全和军事机构进行运送。

上周三，以色列对大马士革发动了大规模空袭，目标包括国防部大楼、陆军总参谋部以及总统府周围地区。袭击发生后，以色列军队被调往被占领的戈兰高地。以色列官员声称，这些行动是为了保护叙利亚南部的德鲁兹人。

与此同时，犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡在一段视频信息中表示，以色列军队正在为叙利亚的德鲁兹人努力。

相反，苏韦达地区的一些德鲁兹领导人要求国际干预，其中包括直接向以色列寻求帮助。

据报道，以色列军队宣布，在袭击陆军总参谋部的同时，它袭击了大马士革的几个军事目标以及总统府周围地区。此外，其他地区，包括卡塔纳、德拉等城镇以及通往叙利亚南部这些地区的道路也遭到了袭击。