据阿赫勒贝特（AS）通讯社-Abna报道，梵蒂冈对犹太复国主义政权官员关于袭击加沙地带天主教堂的声明表示怀疑，后者声称这是一次“无意中的错误”，并要求提供正式且完整的解释。

对加沙教堂和基督徒财产的袭击揭示了犹太复国主义政权分裂巴勒斯坦社会、通过战争和饥饿完成迁徙计划的企图。犹太复国主义政权战机于周四直接袭击了加沙市中心的圣家教堂，导致数人伤亡，其中包括该教堂的牧师，并对建筑物造成了广泛破坏。

对此，梵蒂冈高级官员彼得罗·帕罗林枢机主教在接受意大利Rai电视台采访时表示：“鉴于关于加沙市圣家教堂袭击事件造成三人死亡、包括意大利牧师在内的九人受伤的报道，所发生的事件需要以色列提供完整解释。”

据巴勒斯坦“马阿”通讯社报道，帕罗林说：“以色列迄今为止发布的反应和声明不够充分，与所发生事件的规模不符，我们完全有理由怀疑所发生的只是一个军事错误。”

在这次采访之前，世界天主教领袖教皇利奥四世和犹太复国主义政权总理本雅明·内塔尼亚胡就此事进行了电话交谈，但迄今为止尚未公布任何细节。

梵蒂冈在一份声明中强调：“袭击礼拜场所是严重违反国际人道法的行为，我们要求尊重礼拜场所并确保在任何情况下保护平民生命安全。”