据阿赫利拜特（Abna）通讯社报道，犹太复国主义政权的消息人士透露，该政权的军队已转向招募外国犹太人，以解决军事人员和预备役人员短缺的危机。与此同时，该政权的政治结构已决定占领加沙市。

犹太复国主义政权电视7台今天透露，鉴于军事人员严重短缺，以色列军队正在考虑招募来自外国的犹太人移民到被占领土，并以可观的薪水在军队中服役。

此举是在犹太复国主义政权内阁决定完全占领加沙市之后采取的；与此同时，被占领土上关于强制兵役法的内部危机日益加剧，极端正统派（Haredi）政党拒绝派遣哈雷迪人服兵役。

据该犹太复国主义媒体报道，根据人力资源部门的统计数据，犹太复国主义政权军队目前的人力短缺估计在1万到1.2万人之间。为此，鉴于哈雷迪人拒绝参战，军队正试图研究新的解决方案，以紧急加强军事力量。

在这方面，犹太复国主义政权电视7台援引军队官方通讯社的话说，军事和安全官员正在计划制定一项加强军事力量的计划，该计划特别针对美国和法国18至25岁的年轻犹太人，鼓励他们移民到被占领土并在军队中服役几年。

根据已发布的报告，估计显示，犹太复国主义政权军队目前每年有能力从外国犹太人中招募1万名士兵。然而，他们已将初步目标定为每年从犹太移民中招募600至700名士兵。

据以色列军队称，这一决定仍处于审查和制定阶段。

与此同时，一些高级官员明确表示，吸引散居海外犹太人的情感可能是加强队伍和帮助缓解军事人员短缺的一种方式。

值得注意的是，在加沙战争已近两年之际，犹太复国主义政权军队正在转向招募外国犹太人，而军事人员和预备役人员的严重短缺，以及战争装备的老化，已使军队面临越来越大的挑战。

与此同时，犹太复国主义政权内阁为了保持其政治生存，已转向扩大加沙战争，并决定完全占领加沙市。