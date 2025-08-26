据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，巴林伊斯兰祖国和解协会宣布，埃隆·马斯克旗下X公司的人工智能程序“Grok”，在对待以色列在加沙实施的种族灭绝战争立场上，采取了比哈利法政权更人道、更捍卫权利且更公正的立场。

祖国和解协会在一份声明中补充说：“尽管巴林的官方外交仍在使用错误辞令，将加沙的事件描述为‘暴力循环’，但该人工智能基于道德标准采取了明确的立场。”

该协会还强调，巴林政权采取此种做法，已陷入了一场超越所有道德标准的道德危机。