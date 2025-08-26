Abna通讯社：在犹太复国主义政权战略事务部长“罗恩·德默”与叙利亚执政政权外交部长阿萨德·希巴尼在巴黎进行密集谈判的同时，希伯来语报纸《晚报》（Maariv）在一篇报道中宣布，唐纳德·特朗普正在寻求在9月联合国大会召开之前，在华盛顿安排本雅明·内塔尼亚胡和阿布·穆罕默德·朱拉尼之间的会晤。

两个月前，当犹太复国主义政权总理前往华盛顿时，一些西方媒体声称，内塔尼亚胡和特朗普有可能在与伊朗的战争结束后，正式将叙利亚纳入《亚伯拉罕协议》，但这并未成为现实。显然，“戈兰高地主权的未来”和“确保不推翻叙利亚新政治体制”是犹太复国主义方面不打算在这些问题上表现出灵活性的两个问题。在此关键时刻，对叙利亚国防部和总统府的袭击发生了。现在，在犹太复国主义和叙利亚官员在巴库和巴黎进行密集谈判之后，叙利亚似乎比以往任何时候都更接近加入《亚伯拉罕协议》，并成为犹太复国主义政权在阿拉伯东部地区的一个安全棋子。

巴黎发生了什么？

8月19日星期二，在美国叙利亚问题特使汤姆·巴拉克的斡旋下，叙利亚外交部长阿萨德·希巴尼和犹太复国主义政权战略事务部长罗恩·德默在巴黎举行了会晤。这次会议的议程是叙利亚和被占领土沿线边境的安全安排。叙利亚官方通讯社“SANA”在正式宣布这次会晤的同时，也报道了会议上达成的谅解。叙利亚电视台援引一个政府消息来源称，该国情报局长侯赛因·萨拉梅也出席了会晤地点。在这次对话中，决定苏韦达省将作为叙利亚不可分割的一部分。

根据Axios的报道，这次会晤的重点是在被占领土和苏韦达之间建立一个人道主义走廊，这实际上是大卫走廊的起点。关键是，叙利亚政权官员与犹太复国主义官员的会晤自他们上任以来一直在进行，但今天被公开宣布。根据这次会议的决议，在被占领土和苏韦达之间建立人道主义走廊后，美国人和犹太复国主义者将保护空中走廊，联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）将负责保护地面援助车队。同时，叙利亚将保护走廊，而不是车队。

完成未完成的道路

将朱拉尼推上正常化列车的政治行动已经开始了几个月。2025年4月18日，阿布·穆罕默德·朱拉尼与美国国会共和党代表科里·米尔斯和玛丽琳·斯图茨曼就各种双边、地区和国际问题进行了讨论。显然，这次会晤后，美国政府代表将向时任美国政府国家安全顾问迈克·沃尔茨通报对话情况，并将朱拉尼的信件转交给特朗普。米尔斯在接受彭博社采访时宣布，“解除凯撒制裁”和“与犹太复国主义政权关系正常化”是美国团队与朱拉尼谈判的核心。这次会晤以及随后的沙特斡旋，为朱拉尼和特朗普在沙特阿拉伯会晤以及宣布解除凯撒制裁奠定了基础。

随后，2025年7月，特朗普正式签署了取消对叙利亚制裁的法案。昨天，美国财政部也发布了取消对叙利亚制裁的最终规定。财政部外国资产控制办公室（OFAC）在一份声明中宣布，“由于取消了作为这些法规基础的国家紧急状态，并鉴于美国对叙利亚政策的变化”，它将从联邦法规集中删除对叙利亚制裁的规定。

根据黎巴嫩媒体《新闻报》（Al-Akhbar）的报道，叙利亚与犹太复国主义政权关系正常化的条件是：“犹太复国主义政权承认阿布·穆罕默德·朱拉尼的政权”，“犹太复国主义政权停止对叙利亚领土的袭击”，“在叙利亚南部建立新的安全安排”，以及“美国支持与特拉维夫的和平协议”。

另一方面，犹太复国主义官员宣布，他们不会完全离开叙利亚领土，并正在寻求与叙利亚达成某种“新戴维营协议”，并在与这个阿拉伯国家的边境地带划定三个安全区。在“A”点，犹太复国主义政权军队将留下以获得安全保障，而在“B”点，将由当地部队而非叙利亚军队驻扎。叙利亚军队只能在“C”点使用轻型军事装备驻扎。

此外，特拉维夫要求大马士革政府承认其对戈兰高地的主权。现在，我们必须拭目以待，看看朱拉尼政权是否会同意这一要求。一些专家认为，犹太复国主义者同时也在进行另外两种法律解决方案的工作，例如承认戈兰高地叙利亚部分为叙利亚领土，然后由美国或犹太复国主义政权租赁99年。也可能在美国的绿灯下，叙利亚放弃戈兰高地，转而占领并吞并黎巴嫩的的黎波里省。

结论

阿布·穆罕默德·朱拉尼和本雅明·内塔尼亚胡在华盛顿的会晤和可能达成的协议将导致东地中海地缘政治的改变。这样的事件将显著地在犹太复国主义政权和叙利亚之间建立深厚的安全联系，并可能为未来的发展奠定基础，例如形成大卫走廊或袭击伊拉克北部或黎巴嫩南部。

在“大以色列”的梦想中，叙利亚的大部分地理区域将被犹太复国主义者占领。当本雅明·内塔尼亚胡在接受“i24”电视台采访时宣布他实现“大以色列”理念的“精神-历史使命”时，这一说法变得尤为重要！毫无疑问，这个在西亚地区的“黑色梦想”的最终实现，在短期内是不可能实现的，但犹太复国主义政权朝着实现它的方向迈进，将逐步摧毁阿拉伯国家的民族主权，并使他们的土地成为特拉维夫新冒险的战场。