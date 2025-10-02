453名巴勒斯坦人包括150名儿童因饥饿和营养不良在加沙丧生

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，加沙地带卫生部宣布，该地区因饥饿和营养不良导致的死亡人数已升至453人，其中包括150名儿童。

这一数字自IPC指标正式宣布发生饥荒以来持续上升，仅最近几天就记录了175例新增死亡，其中包括35名儿童。

这场人道主义危机正在加剧，而以色列对加沙各地区的空袭和炮击仍在持续。在一次靠近内扎里姆轴心的袭击中，一名儿童丧生，另有数人受伤。此外，在对代尔巴拉赫西部的一次袭击中，一位母亲和她的六个孩子不幸遇难。其他地区，如阿尔沙提难民营、阿尔扎维达、汗尤尼斯和代尔巴拉赫东部也成为了袭击目标。

报告表明，以色列无人机在加沙城西部的谢法医院周围，向民宅投掷气体炸弹，以迫使疲惫不堪、饱受创伤的家庭离开该城，向南部地区迁移。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处警告称，加沙城的人道主义体系正处于完全崩溃的边缘。约50万人被困在不到8平方公里的区域内，燃料储备仅够维持两天，届时救援服务将被迫停止。

卫生部还宣布，仍有361名医护人员被以色列强制关押在监狱中。

药品和医疗设备的严重短缺，加上紧急救援物资被阻止进入，使卫生部门状况岌岌可危。如果当前局势持续，加沙的医疗系统很可能全面崩溃。