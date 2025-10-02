西班牙政府：企业利润不应沾染巴勒斯坦人的鲜血

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，西班牙政府表示，打算对那些在该国宣传或销售源自以色列的商品和服务的公司启动调查。

此项决定是在上周一项政府法令通过后采取的。西班牙消费者事务部在一份声明中宣布，该法令是一系列更广泛措施的一部分，其中包括禁止向以色列运送武器。这些措施旨在阻止西班牙首相佩德罗·桑切斯所称的 "加沙种族灭绝"。

西班牙消费者事务大臣巴勃罗·布斯蒂恩多此前曾表示，他的部门将动用"一切必要资源"，以确保在西班牙没有任何公司从以色列的占领中获利。

在这些措施中，消费者事务总局已受命对那些从在被占领土上的商业活动中获利的公司进行调查。此举遵循了联合国特别报告员弗朗西斯卡·阿尔巴内塞的建议，她在2025年7月题为"沾染巴勒斯坦人民鲜血的损益表"的报告中提及了此事。

布斯蒂恩多强调："我们将确保西班牙任何公司的财务账目都不被巴勒斯坦人民的鲜血所玷污"，并补充说公司必须停止任何与以色列占领直接或间接相关的活动。

联合国也在上周五更新了在以色列占领的西岸定居点开展业务的公司数据库。该名单包含了来自11个国家的158家公司，其活动引起了人权方面的关切。

在这些公司中，有138家以色列公司和20家外国公司。西班牙有四家涉及基础设施领域的公司上榜，是名单中仅次于美国（六家公司）的第二大非以色列来源国。

西班牙是欧洲对以色列政权袭击加沙地带的坚定批评者之一，这些袭击迄今已造成超过66,000名烈士遇难。