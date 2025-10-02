美国联邦法官：特朗普政府驱逐支持巴勒斯坦的学生属违法行为

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，一位美国联邦法官宣布，特朗普政府非法禁止了大学校园内支持巴勒斯坦的抗议活动，并通过拘留和试图驱逐外国学生来压制他们的言论自由。

这位在波士顿市任职的法官在其裁决中强调，国土安全部长克丽丝蒂·诺姆和国务卿马可·卢比奥滥用职权，启动了驱逐支持巴勒斯坦的外国学生的程序；据法官称，此举仅仅是基于这些人的政治观点。

该法官特别提到了两个案例：纽约哥伦比亚大学的巴勒斯坦活动人士马哈茂德·哈利勒，以及马萨诸塞州塔夫茨大学的土耳其籍博士生鲁米萨·奥兹图尔克，他们两人均于三月份被移民警察拘留，并在数月后获释。

裁决书中指出，这些行动的主要目的是"压制支持巴勒斯坦的学生抗议活动，并在持有类似观点的其他外国学生中制造恐惧"。

法官明确表示，与特朗普的解释相反，保障言论自由的宪法第一修正案适用于所有人，无论其是否为美国公民。

在法庭审理过程中，国土安全部的一些官员承认，在确定目标个人时，他们依赖了由支持以色列的组织编制的名单。

法官在裁决书的一部分写道："我们绝不能变成一个因害怕人们所说的话而监禁和驱逐他们的国家。"

他还对特朗普削减联邦对大学的拨款以及因接收外国学生而威胁取消其认证资格表示担忧。