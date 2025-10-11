据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在"阿克萨洪水"行动开始两年后，在卡塔尔和埃及的调解下，哈马斯与以色列达成了第一阶段停火。

在犹太复国主义政权与哈马斯停火之后，如今以色列的官员和媒体开始批评该政权总理及其战争内阁的政策，谈论两年在加沙无果而战的苦涩结局，以及哈马斯的生存与胜利。

在此背景下，犹太复国主义报纸《国土报》写道：加沙战争正接近尾声，但这并不意味着以色列取得了真正的胜利。哈马斯在这场冲突中幸存下来，释放了巴勒斯坦被扣押人员，这意味着巴勒斯坦问题重新成为全球关注的焦点，而特拉维夫并未在加沙地带取得真正的胜利。

JCFA中心的研究员约尼·本·梅纳赫姆也在该政权的第14频道上表示：哈马斯没有任何可能放下武器。没有特朗普的允许，以色列连最小规模的行动都无法进行。

一名议会成员承认以色列在世界上陷入孤立，他对该政权总理表示：内塔尼亚胡先生，你证明了我们在世界上是孤立的。你在联大的演讲是在一个空荡荡的大厅里进行的，与会者起身离开，只有以色列和美国代表团为我们鼓掌。

以色列专家、同时也是该政权波斯语发言人的梅尔·贾万德法尔也承认：哈马斯不会被摧毁；以色列是在付出了显著而痛苦的让步后，才被迫同意停火的。

犹太复国主义政权电视12台也承认：哈马斯在极其艰难的两年中，包括最近的战争，展现了勇气，并未被击败。以色列战争的主要目标，即"击败哈马斯"，并未实现。