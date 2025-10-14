塔利班发言人：应卡塔尔和沙特请求，我们停止了对巴基斯坦的军事行动

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，塔利班政府发言人扎比乌拉·穆贾希德于今晨（10月12日）举行新闻发布会，声称塔利班政府保留对侵犯阿富汗领空行为作出回应的权利，并表示宣布停火是对卡塔尔和沙特阿拉伯请求的积极回应。

他提及昨晚塔利班部队对巴基斯坦边境哨所的广泛袭击，称这些行动是对巴基斯坦侵犯喀布尔领空以及周四晚帕克提卡省市场爆炸事件（归咎于巴基斯坦）的回应。

这位塔利班高级发言人称，根据其收到的消息，在昨晚伊斯兰酋长国部队与巴基斯坦军方之间的冲突中，他们占领了25个巴基斯坦哨所，造成58名巴基斯坦士兵死亡，另有30人受伤，并成功给对方造成了严重损失。

穆贾希德补充说，在此次行动中，伊斯兰酋长国部队还缴获了大量武器。

据他称，在边境7个地点发生的这些冲突中，也有超过20名塔利班人员伤亡。

穆贾希德随后将宣布停火归因于卡塔尔和沙特两国的请求，并表示如果阿富汗的领空和领土再次遭到侵犯，他们将作出适当回应，这一点全世界都很清楚。

穆贾希德发表上述言论之际，巴基斯坦今天早晨对阿富汗边境塔利班阵地的袭击仍在进行中。

这位塔利班发言人在发布会上还声称，恐怖组织ISIS成员在巴基斯坦境内接受培训和装备，并补充说，根据他们掌握的确切信息，在卡拉奇和伊斯兰堡基地受训的人员实施了在苏莱曼尼殉难周年纪念日的克尔曼爆炸事件以及莫斯科的袭击事件。

他在回答记者关于是否将巴格拉姆空军基地移交给美国的问题时强调，他们不会将阿富汗的一寸土地交给外国人，也不会接受任何身着军装的外国人留在该国；但他表示希望与美国在内的所有国家发展外交和经济关系。