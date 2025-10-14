加沙停火协议框架下第一阶段被扣押人员交换开始

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在加沙地带第一阶段停火协议的框架下，以色列与哈马斯之间的被扣押人员交换程序已开始。

犹太复国主义政权媒体报告称，根据唐纳德·特朗普的计划，哈马斯释放的七名以色列被扣押人员目前已移交给红十字会，他们的身体状况良好。

今天早上，以色列军方宣布，国际红十字委员会的车辆已前往加沙北部一个商定的地点，接收一批被扣押人员。此举是在埃及、卡塔尔和美国调解下进行的复杂谈判之后进行的。

以色列军方还表示，已准备好从红十字会接收后续阶段将要移交的更多被扣押人员。

在巴勒斯坦方面，巴士已从加沙驶往凯雷姆沙洛姆口岸，准备转运即将获释的巴勒斯坦被扣押人员。然而，阿拉姆电视台在加沙的记者报道称，截至目前，被扣押人员家属尚未被告知获释人员名单或即将被转移人员的名单。

与此同时，卡桑旅公布了即将获释的活着的以色列被扣押人员名单。

以色列媒体证实，载有巴勒斯坦被扣押人员的巴士已于凌晨进入奥弗监狱。另有消息称，该协议第一阶段释放超过2000名巴勒斯坦被扣押人员的准备工作已经完成。

以色列政府发言人宣布，预计将有20名活着的被扣押人员同时获释并移交给红十字会。

以色列官员还推测，所有已故被扣押人员的遗体可能要到周一才能移交。如果出现这种情况，根据达成的协议，一个国际机构将负责识别和转移遗体。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡于周日晚上，即停火第四天，将被扣押人员的回归描述为一场"历史性事件"，其中交织着"悲伤与喜悦"。