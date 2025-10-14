停火后以色列军队在加沙地带不同地区的枪击和空袭导致9名巴勒斯坦人遇难

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在哈马斯与以色列的停火协议进入执行第五天之际，当地消息来源称，以色列军队在加沙地带不同地区的枪击和空袭导致9名巴勒斯坦人遇难。

根据当地报道，在加沙市及北部地区有6人因以色列部队开火而遇难，另有3人在该地区南部遇难。医疗消息来源也宣布，两名巴勒斯坦人在加沙市东部的谢贾伊亚地区，查看他们受损的房屋时，成为以色列无人机攻击的目标并遇难。

此外，在汗尤尼斯东部阿尔法卡里地区的一次无人机袭击中，一名巴勒斯坦人遇难，另一人受伤。对贾巴利亚巴勒德霍卢瓦流离失所者营地的袭击也导致数人受伤。

以色列军方在一份声明中声称，一些"可疑人员"越过了"红线"并接近了在加沙北部的以军行动部队。据称，军方试图驱散他们，但这些人员未理会警告。

最后一批活着的以色列人质于周一被哈马斯释放，以色列也释放了一些巴勒斯坦被拘留者。这些行动是在上周四宣布、并于周五中午开始执行的停火协议框架内进行的。

美国总统宣布了持续两年的战争结束这场战争曾彻底改变了中东局势。

加沙政府媒体办公室主任伊斯梅尔·塔瓦贝特在与路透社的谈话中强调，哈马斯不会允许出现安全真空，并将保护人民及其财产的安全。