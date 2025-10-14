据圣裔国际通讯社（阿布那）报道，《卫报》在一份最新分析中指出，全球抵制犹太复国主义政权的运动空前扩大，并写道加沙的两年战争使该运动从边缘行动转变为全球公众舆论中的主流和影响力力量。

《卫报》将这一进程与南非反种族隔离运动进行比较，列举了全球抵制浪潮的多个实例：

在文化艺术领域，成千上万的国际艺术家、作家和电影制作人加入了对犹太复国主义政权文化机构的抵制；甚至将该政权排除在"欧洲电视网"歌唱大赛之外的呼声比以往任何时候都更高。

在体育领域，要求国际足联和欧足联暂停犹太复国主义政权资格的压力增大，著名足球界人士也支持这一诉求。

在经济领域，与该政权有关联的公司和品牌成为大规模民众抵制运动的目标；内塔尼亚胡承认，这是日益加剧的经济孤立的迹象，并迫使他谈及将以色列转变为"超级斯巴达"的必要性。

据《卫报》报道，这一转变是世代更替、公众舆论对加沙罪行的厌恶以及对内塔尼亚胡极右翼内阁日益不信任共同作用的结果。抵制（BDS）运动创始人之一奥马尔·巴尔古提对此表示："我们从未经历过如此规模的全球团结浪潮。"

总结中，《卫报》强调，叙事之争正明显转向有利于巴勒斯坦事业。全球抵制运动现已成为对犹太复国主义政权进行非军事化施压和侵蚀其国际合法性的有效工具。这种日益加深的孤立，令人想起南非种族隔离制度的崩溃，表明全球公众舆论的主导权正逐渐从特拉维夫手中丧失，转向抵抗轴心和支持巴勒斯坦事业的力量。